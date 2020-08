Crysis Remastered: Crytek veröffentlicht neuen 8K-Screenshot

Crysis, der legendäre Ego-Shooter, der Ende der 2000er Jahre als Benchmark für PCs bekannt war, gab kürzlich bekannt, dass dieses Jahr eine überarbeitete Version des Spiels erscheinen wird. Crysis Remastered ist seit kurzem für Nintendo Switch verfügbar, andere Plattformen sind jedoch von Verzögerungen betroffen.

Der Ego-Shooter bereitete sich auf eine Veröffentlichung im Juli vor, aber durchgesickertes Filmmaterial verursachte einige negative Reaktionen der Fans, die behaupteten, dass das Spiel für einen 2020-Remaster einfach nicht gut genug aussah. Crytek hörte sich die Antworten der Spieler an und verzögerte die Veröffentlichung des Spiels auf Konsolen, um dem Studio mehr Zeit zu geben, es auf den aktuellen Standard zu bringen. Seitdem arbeitet das Studio leise an der Crysis Remastered-Konsolen- und PC-Edition und ließ die Nintendo Switch-Version des Spiels in ihrem ursprünglichen Release-Slot. Immerhin hat man sich dafür einen Port-Spezialisten geholt.

Ein kürzlich veröffentlichter Tweet von Crytek hat ergeben, dass „das Warten fast vorbei ist“ für die vollständige Veröffentlichung von Crysis Remastered. Das Studio hat einen 8K-Hintergrundbild-Screenshot von Nomad im berühmten Nanosuit veröffentlicht, den die Spieler in der Zwischenzeit herunterladen können. Der Screenshot zeigt sicherlich die komplizierten Details, die im Remaster zu erwarten sind, wobei jede einzelne Faser des Anzugs angezeigt wird. Die Entscheidung des Studios, das Bild in 8K zu rendern, ist ein gutes Zeichen dafür, dass die Grafiken für Crysis Remastered seit dem durchgesickerten Trailer drastisch verbessert wurden und das Warten sich lohnen sollte.

Raptor Team, prepare for landing!

The wait is almost over, and we promise it will be worth it!

Please stand-by for further intel.

Download your briefing wallpaper with our brand new remastered 8K Nanosuit – https://t.co/C61STjqNKE#StayTuned pic.twitter.com/kd7JwRUmvs

— Crysis (@Crysis) August 14, 2020