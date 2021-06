(C) Crytek

Erst vor wenigen Tagen hat Publisher und Entwickler Crytek bestätigt, dass derzeit an Crysis 2 Remastered gearbeitet wird, schon kommt die nächste große Ankündigung! Denn Crytek hat gestern offiziell angekündigt und bestätigt, dass die Crysis Remastered Trilogy noch in diesem Jahr für Nintendo Switch, PC, PlayStation 4 und 5 sowie Xbox One, Xbox One Series X/S erscheinen wird.

Angepeilt ist eine Veröffentlichung im Herbst, bei der Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered und Crysis 3 Remastered im Bundle enthalten sein sollen. Da der Erstling bereits seit dem 18. September 2020 auf dem Markt erhältlich ist, werden die Nachfolger ebenfalls einzeln käuflich zur Verfügung gestellt. Gemeinsam mit Saber Interactive soll die Neuauflage des Franchise auf moderne Standards optimiert werden und speziell diejenigen ansprechen die noch nicht mit der Geschichte von Crysis vertraut sind. Nachfolgend findet ihr einen kleinen Überblick über die einzelnen Titel der Crysis Remastered Trilogy:

Crysis Remastered

Im Erstling schlüpft ihr in die Rolle des Supersoldaten Nomad, der mit Rüstung- und Tarnmantel-Eigenschaften sowie einem Nanosuit ausgestattet ist, der für eine verbesserter Geschwindigkeit sorgt. Darüber hinaus wird euch ein breites Arsenal an modularen Waffentechniken zur Verfügung gestellt, damit ihr lernt die Sandbox-Welt zu dominieren. Und zu dominieren solltet ihr lernen, denn nachdem die außerirdischen Eroberer eine Inselkette von Nordkorea überrennen und belagern, entwickelt sich eure gewöhnliche Rettungsmission zu einem großen Krieg.

Crysis 2 Remastered

Im Nachfolger schlüpft ihr in die Rolle von Alcatraz der das Überleben der Menschheit sichern soll, denn die Aliens kehren zurück um New York City zu zerstören. Die vom Klimawandel geplagten Welt kann sich kaum vor den Invasoren schützen und steht kurz vor der Auslöschung. Nun seid ihr die letzte Bastion der Menschheit die den Untergang abwenden soll. Mit dem verbessertem Nanosuit 2.0 ausgestattet, der Echtzeit Modifizierungen ermöglicht und neuartige Fähigkeiten freischaltet, gibt es doch noch Hoffnung für die Bevölkerung.

Crysis 3 Remastered

Im letzten Teil des Franchise schlüpft ihr in die Rolle von Prophet der sich dieses Mal durch die Trümmer von New York City kämpfen muss, in dem sich bereits ein weitläufiger Regenwald entwickelt hat. In den sieben einzigartigen Distrikten trefft ihr nicht nur auf außerirdische Streitmächte, sondern auch auf menschliche Gegner die ihr ähnlich dominieren müsst um an das Ziel zu gelangen. Mit der Hilfe der Nanosuit-Technologie könnt ihr frei entscheiden ob ihr auf rohe Gewalt oder Stealth-Taktiken setzen möchtet.

