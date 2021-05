Crysis 2: Remastered-Spiel wurde von Crytek bestätigt

Crysis 2 - Eine Remastered-Version wurde angekündigt. - (C) Crytek

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Crytek, das Studio hinter der Spielserie, hat via Twitter angekündigt, das Crysis 2 Remastered kommen wird.

Derzeit gibt es keine weiteren Details, die offiziell gemacht wurden. Crysis Remastered bot eine grafisch verbesserte Version des Spiels mit besseren Texturen, Beleuchtung, Raytracing und DLSS-Unterstützung. Allerdings fehlte dem Spiel etwas wichtiges: der Multiplayer-Modus.

Das ursprüngliche Spiel erschien vor mehr als 10 Jahren, im März 2021. Crysis 2 war das erste Spiel mit der CryEngine 3.

Was passierte in Crysis 2?

Die Welt wurde von einer Reihe von Klimakatastrophen heimgesucht, und die Gesellschaft steht kurz vor dem völligen Zusammenbruch. Jetzt sind die Außerirdischen zurückgekehrt, mit einer vollen Invasionstruppe, die auf nichts weniger als die totale Vernichtung der Menschheit ausgerichtet ist und zunächst versucht, das Herz aus der berühmtesten Stadt der Erde herauszureißen.

In New York verfolgen schreckliche außerirdische Invasoren die Straßen und eine Albtraumplage trifft die unzähligen Einwohner der Stadt mit brutaler epidemischer Geschwindigkeit. Die Systeme der Stadt sind im Chaos, die Straßen und die Skyline sind zerschlagen und in Flammen. Dies ist New York City, wie Sie es noch nie gesehen haben. Weder die paramilitärischen Strafverfolgungsbehörden noch die Macht der US-Militärmaschine können sich gegen die Invasoren behaupten, und alle, die sich dafür entscheiden, nicht zu fliehen, sind tote Männer, die gehen. Nur um in diesem Strudel des Todes zu überleben, ist Technologie erforderlich, die über alles hinausgeht, was ein moderner Soldat jemals gesehen hat.

Crysis 2 Remastered hat noch keinen Release-Termin und wird wahrscheinlich für PC, Switch, PS4, PS5, Xbox Series X/S und Xbox One erscheinen. Das Remastered des ersten Spiels verzögerte sich und erschien am 18. September 2020 für PC, PS4 und Xbox One. Die Nintendo Switch-Version hatte ihren Release am 23. Juli 2020.