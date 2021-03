Call of Duty Warzone-Fan warnt Spieler davor, dass etwas mit der Map nicht stimmt

Verdansk: Die große Battle Royale-Map in Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Ein engagierter Call of Duty: Warzone-Fan bemerkte eine Änderung in Verdansk, die zu einer früheren Inkarnation zurückkehrt. Nach jeder Saisonänderung änderte sich die Karte von Verdansk geringfügig, um den neuen Inhalt angemessen darzustellen. Eine beliebte Ergänzung zu Call of Duty: Warzone ist der Zug, der der Karte mehrere Tunnel und Gleise hinzufügte, aber ein Fan bemerkte, dass diese Details nach dem letzten Update fehlten.

Während seit einiger Zeit Gerüchte über eine größere Map-Änderung für Call of Duty: Warzone im Umlauf sind, ist es noch zu früh, um etwas auf der Battle Royale-Map im Spiel wahrzunehmen. Trotzdem fehlten einige Details, von denen die Fans wussten, dass sie in früheren Versionen des Spiels hinzugefügt wurden. Schnell machte ein Fan einen Screenshot der Beweise und eilte zu Reddit, um sie mit der Community des Spiels zu teilen.

Call of Duty: Warzone-Fan Billie-Turf hat einen Screenshot von Verdansk auf Reddit geteilt, mit dem Hinweis, dass etwas nicht stimmt.

Fan bemerkt krasse Veränderungen

Mit einer großen roten Markierung ist eine Stelle eingekreist, an der sich früher ein Tunnel und eine Bahnstrecke befanden, die den Berg kreuzten. Stattdessen wurde die Call of Duty: Warzone-Map vor dem Hinzufügen des Zuges wiederhergestellt, und jetzt fehlen sowohl der Tunnel als auch das Gleis. Viele Fans bemerkten Probleme auf Verdansk, als die neue Season begann, da einige Details zu fehlen schienen. Während viele Fans sich nicht sicher waren, was genau falsch war, hat der Beitrag dieses Call of Duty: Warzone-Spielers Licht in eine fragwürdige Situation gebracht.

In Verdansk sind einige andere subtile Änderungen aufgetreten, die die Fans in den Kommentaren gerne weitergeben. Der Redditor Billie-Turf weist darauf hin, dass die Treppe im Krankenhaus weg ist, während ein anderer Fan darauf hinweist, dass die Garagenebene im Stadion geschlossen ist. Viele Call of Duty: Warzone-Fans bemerkten, dass einige Details auf der Map verschwunden sind.

Call of Duty: Warzone-Fans stufen Raven Software als Indie-Entwickler herab

Es ist wichtig zu beachten, dass die Bahnstrecke und der Tunnel noch im Spiel vorhanden sind. Diese Beobachtung bezieht sich auf die Karte selbst, obwohl der Entwickler während des Patches einige Inhalte entfernt hat. Fans schauen sich jetzt eine veraltete Call of Duty: Warzone-Map an, und viele Fans sind über dieses Entwickler-Versehen nicht überrascht.

In einer komödiantischen Reaktion hat die Spiele-Community begonnen, Raven Software als „kleines Indie-Entwicklungsteam“ zu bezeichnen. Call of Duty: Warzone-Fans scherzen, dass die Entwicklungsprobleme aufgrund des geringen Umfangs, des geringen Geldbetrags und des allgemeinen Indie-Designs des Teams nicht behoben werden können. Obwohl dies weit von der Wahrheit entfernt ist, hat die Community diesen Blickwinkel gewählt, anstatt sich über Funktionen zu ärgern, die sie nicht kontrollieren können.

Call of Duty: Warzone ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.

Die Black Ops Cold War-Waffen kommen bei den Fans unterschiedlich an. Entweder sind sie zu stark oder zu schwach.

Neben all dem „Nörgeln“ der Call of Duty: Warzone-Fans des Spiels gibt es auch andere Spieler, die mit wichtigen Anleitungen aufwarten können. So zeigt ein Fan wie man schneller mit dem Helikopter landet.