Call of Duty: Warzone soll ab November “Warzone Caldera” heißen

Call of Duty: Warzone 2 - Bildmontage- (C) Activision

Das der “Nachfolger” von Call of Duty: Warzone nicht Warzone 2 heißen wird ist bekannt, aber Fans hatten bisher keine Ahnung wie der Name lauten wird. Der kostenlose Battle Royale-Ableger des bekannten Shooter-Franchise startete ursprünglich am 10. März 2020 und soll Ende November 2022 einen Neustart erhalten. Anscheinend handelt es sich dabei um Call of Duty: Warzone Caldera.

Call of Duty: Warzone erfreut sich von einer Spielerbasis von rund 100 Millionen. Der Free-to-Play-Ableger wurde kürzlich mit dem letzten Season-Update “The Last Stand” einem Update unterzogen. Seit der Ankündigung von Warzone 2 fragen sich jedoch Fans, was die Zukunft bringen wird.

WERBUNG

Call of Duty: Warzone Caldera

Kürzlich sind Gerüchte aufgetaucht, dass das ursprüngliche Warzone eine Namensänderung erhalten wird. Die nächste Ausgabe soll den Beinamen “Caldera” tragen. Die Nachricht stammt vom bekannten Gaming-Insider Tom Henderson, der auf Twitter sagt, dass “Warzone am 28. November in ‘Warzone: Caldera’ umbenannt wird.”

It looks like original Warzone will continue to receive updates/DLC. Warzone will be renamed to "Warzone Caldera" on November 28th. pic.twitter.com/lA5M84RLS7 — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) September 9, 2022

Natürlich muss diese Nachricht noch verifiziert werden, am besten von Activision oder Infinity Ward selbst. Das Call of Duty Next-Event wird am 15. September 2022 stattfinden, also sollten wir nicht mehr lange warten müssen, bis wir herausfinden ob dieses Gerücht tatsächlich stimmt.

Wird es das erste Warzone nach Launch von Warzone 2 noch geben? Wie lange das ursprüngliche Warzone fortgesetzt wird ist derzeit noch unklar. Warzone 2 verwendet eine neue Engine, es könnte also sein, dass das ursprüngliche Warzone noch eine Weile weiterlaufen und unterstützt wird. Es könnte aber auch sein, dass Warzone mit dem Start von Warzone 2 (Caldera) beendet wird. Immerhin soll auch der Nachfolger für die selben Plattformen laufen wie das Original.

Wann startet Warzone 2? Angeblich gleich nach dem Ende der aktuellen Season 5 von Pacific. Für PS5- und Xbox Series X/S-Spieler soll es sogar ein lang gewünschtes Feature geben.

Passend zum Thema