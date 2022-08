Warzone 2-Leak: FoV-Schieberegler kommt für PS5 und Xbox Series

Call of Duty: Warzone 2 - Bildmontage- (C) Activision

Activision hat mit Warzone Season 5 die letzte Staffel des Call of Duty-Battle Royale-Ablegers veröffentlicht. Trotz der vielen neuen Features, die in Season 5 veröffentlicht werden, können sich Spieler bald auf Warzone 2 freuen – das angeblich am 16. November 2022 erscheinen wird.

Eine begehrte Funktion war für Konsolenspieler in Call of Duty: Warzone nicht verfügbar: der FOV-Schieberegler. Obwohl Fans immer wieder danach gefragt haben, ist die nützliche Funktion einfach nie erschienen.

Was ist ein FoV-Schieberegler? Die Abkürzung “FoV” steht für “Field of View”, auf gut Deutsch ist vom “Sichtfeld” aus der Egoperspektive die Rede. PC-Spieler kennen dieses Feature auch in Call of Duty: Warzone, die sich je nach Belieben und Leistung das Sichtfeld anpassen können.

Warzone 2 mit FoV-Schieberegler

Der Warzone-Spieler (und Insider) Metaphor hat behauptet, dass der “größte Wunsch der Konsolenspieler”, ein FoV-Schieberegler, den Weg in Call of Duty: Warzone 2 (Arbeitstitel) für PlayStation 5 und Xbox Series X/S finden wird. Laut seiner Quelle wird diese Funktion auch in Modern Warfare 2 und DMZ enthalten sein.

Warzone 2 könnte also dadurch ein reibungsloseres Erlebnis auf der aktuellen Konsolen-Generation werden.

Natürlich stellen sich einige Spieler eine andere Frage: “Wie zum Teufel soll eine fette PS4 oder eine VCR-Xbox von vor fast 10 Jahren WZ2 auf 120 FOV mit konsistenten Frames ausführen?” – Metaphor antwortete darauf: “Wird es nicht”.

it wont. — Metaphor (@Metaaphor) August 18, 2022

Frage der Optimierung

Die Aussage des Insiders wirft natürlich die Frage zur Optimierung von Warzone auf 2 auf. Entweder ist diese Funktion für PS4 und Xbox One nicht verfügbar oder die Bildrate muss daran glauben, was eigentlich fast auszuschließen ist. Oder Warzone 2 wird PS4 und Xbox One gleich komplett auslassen.

Das PS5 und Xbox Series X/S den Zugang auf 120 FOV mit konstanten Frames/Sekunde schaffen ist auszugehen.

Bisher handelt es sich noch um ein Gerücht, dass Activision noch für Warzone 2 bestätigen muss. Mehr dazu werden wir wohl auf der Call of Duty Next sehen, die am 15. September 2022 stattfinden wird. Das Showcase dient hauptsächlich für die Open Beta von Modern Warfare 2, aber es könnten auch die ein oder anderen Details zu Warzone 2 entlockt werden.

Call of Duty: Warzone 2 befindet sich derzeit in Arbeit.

