Warzone 2: Release-Datum aufgrund interner Activision-Dokumente durchgesickert

Laut durchgesickerten Bildern interner Activision-Dokumente müssen Call of Duty-Spieler nicht mehr lange auf den Release von Warzone 2 warten.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022, für Vorbesteller beginnt die Kampagne bereits am 20. Oktober. Daher stellt sich die Frage: Wann startet Warzone 2? Da beide Titel auf einer gemeinsamen Engine entwickelt wurden, begannen die Entwickler die Enthüllung des Free-to-Play-Battle Royale-Shooters bereits für die kommende Call of Duty Next zu necken. Viele vermuteten, dass die Veröffentlichung von Warzone 2 kurz darauf stattfindet.

Es stellt sich heraus, dass dies wirklich so eintreffen wird. Ein durchgesickertes Activision-Dokument hat den vorläufigen Release-Termin für Warzone 2 mitgeteilt. Das durchgesickerte Bild machte seinen Weg auf Reddit und anderen Social-Media-Accounts.

Wann erscheint Warzone 2?

Laut dem durchgesickerten Bild soll Call of Duty: Warzone 2 am 16. November 2022 erscheinen. Weniger als einen Monat nach Modern Warfare 2. Das wäre ziemlich “rasch”, immerhin ist man zuerst davon ausgegangen, dass es erst Anfang 2023 kommen wird.

Aufgrund der Probleme, die Warzone Pacific kurz nach Release hatte und dem entsprechenden Spielerschwund, könnte der 16. November ein plausibles Datum sein.

Das angeblich interne Dokument hält auch noch andere Daten parat. So soll der Overwatch 2 PVP-Launch im Early Access am 4. Oktober passieren. Das wurde von Activision bereits bestätigt, vielleicht ein Indiz dafür, dass die Liste tatsächlich echt ist. “COD Cortez” ist der interne Name für Modern Warfare 2, der bereits vor über einem Jahr durch das Internet geisterte. Auch das wäre richtig. Was allerdings neu wäre: Der Vorverkauf von Diablo 4 soll am 8. Dezember, nach einer Vorbestellung bei den The Game Awards, starten.

Activision muss den Starttermin des nächsten Warzone noch bestätigen.

