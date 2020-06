Diablo 4: Pre-Alpha soll „sehr lustig zu spielen“ sein laut Blizzard

Diablo 4 - (C) Blizzard

Zumindest bei Blizzard weiß man bereits, wie sich Diablo 4 spielt. In einem internen Spieletest hatte man sehr viel Spaß, wie Game Director Luis Barriga nun bekanntgegeben hat.

In dem Bericht (via GameRant) spricht Barriga über bestimmte Aspekte von Diablo 4, die Änderungen für das Franchise kennzeichnen. In Bezug auf das Storytelling hat man eine neue Funktion namens Konversationen, die Nahaufnahmen von sprechenden Charakteren wie in Mass Effect enthält. Einige Gespräche bleiben auch aus isometrischer Sicht bestehen, enthalten jedoch eine Vielzahl von Animationen, die von Charaktermodellen ausgeführt werden können. Diablo 4 bringt den Spieler auch mit Echtzeit-Zwischensequenzen für große Ereignisse näher an die Geschichte heran, bei denen der Charakter des Spielers in seiner vollständigen benutzerdefinierten Rüstung dargestellt wird.

Diablo 4: So funktioniert die offene Spielwelt

Mit dem Test kann Blizzard auch sehen, wie die Open-World-Struktur von Diablo 4 funktioniert. Barriga erwähnt, dass Spieler in der Lage sein werden, von der Geschichte abzuweichen, um Open-World-Aktivitäten wie Crafting, Events, Nebenquests und sogar Spieler-gegen-Spieler-Runden durchzuführen. Ein spezielles Beispiel sind Lager, Orte, an denen Feinde beseitigt werden können, die sich in Außenposten mit NPCs und einem Wegpunkt verwandeln. Dies sind keine erforderlichen Orte im vierten Haupteintrag der Diablo-Serie, sondern etwas, das die Spieler selbst finden können.

Der Mehrspielermodus ist ein besonders interessantes Diskussionsfeld, auf das Luis Barriga eingeht. Er stellt klar, dass Diablo 4 versucht, Elemente von Shared-World-Spielen zu erstellen, es aber ansonsten vermeidet, sich wie ein MMO zu fühlen. Philosophisch erklärt er dies, weil es sich nicht wie Diablo anfühlt, wenn Spieler andere oft oder in großer Zahl sehen.

Blizzard zeigt sich zufrieden

Der interne Spieltest von Diablo 4 bei Blizzard dauerte nur zwei Tage und bot dem Team eine Fülle von Daten und Erfahrungen, die berücksichtigt werden mussten. Das Spiel befindet sich noch nicht einmal in einem Alpha-Zustand, daher bleibt natürlich noch viel zu tun. Aber der Game Director ist mit den Ergebnissen zufrieden und glaubt, dass „wir alle wichtigen Zutaten für einen großartiges Spiel haben“.

Diablo 4 befindet sich derzeit in der Entwicklung für PC, PS4, Xbox One und (wahrscheinlich) für die nächste Konsolen-Generation von PlayStation 5 und Xbox Series X. Das Spiel ist im Stil von Diablo 2 gehalten. Ein Release-Gerücht geht davon aus, dass der Titel nächstes Jahr erscheinen soll.