Overwatch 2 soll möglicherweise Free-to-Play werden – Alle Informationen

Overwatch 2 wird ohne Umschweife einer der gefragtesten Titel für 2022 werden – nachdem immer mehr Titel verschoben wurden. Nach einer Multiplayer-Beta fragen sich Spieler ob es tatsächlich noch einen Release im Jahr 2022 schafft. Diese Frage können wir aktuell nicht klären, aber ein Leaker deutet eine überraschende Wendung an: Blizzard soll planen den Overwatch 2 Multiplayer Free-to-Play zu starten.

“insider_wtf” bzw. “The Snitch” hat einige Informationen für uns, die Blizzard noch bestätigen muss. Der betreffende Twitter-Eintrag ist zwar etwas kryptisch, aber verständlich genug um die Mitteilung daraus abzulesen:

“Wir sind Hoffnung. Wir sind Ehre. Wir sind Mut. Wir sind Gerechtigkeit. Wir sind Mitgefühl. Wir sind Entschlossenheit. Wir sind Harmonie. Wir sind frei zu spielen”, so der Leaker über Overwatch 2.

Angesichts des fehlenden Kontexts könnte der Kommentar von “The Snitch” bedeuten, dass entweder das ursprüngliche Overwatch oder Overwatch 2 kostenlos gestartet werden.

We are hope.

We are honour.

We are courage.

We are justice.

We are compassion.

We are determination.

We are harmony.

We are free to play.

— The Snitch (@insider_wtf) June 11, 2022