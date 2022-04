Overwatch 2: Alle Informationen zur ersten PvP-Beta

Die PvP-Beta von Overwatch 2 steht vor der Tür! Ab dem 26. April, um 20 Uhr (deutscher Zeit) erhalten ausgewählte Spieler ihre Einladungen für die PvP-Beta. Bevor es losgeht, gibt es noch wichtige Infos bereitstellen und eure Fragen beantworten. Diese Informationen stammen von Blizzard selbst.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN zur Overwatch 2 PvP-Beta

F: Woher weiß ich, dass ich an der PvP-Beta von Overwatch 2 teilnehmen darf?

A: Wenn ihr ausgewählt werdet, erhaltet ihr eine Willkommens-E-Mail vom Overwatch-Team. Diese beinhaltet eine genaue Anleitung dafür, wie man die Spielversion installiert. Ab 20 Uhr MESZ verteilen wir die Beta-Zugänge an ausgewählte Teilnehmende. Die erste Teilnehmergruppe erhält direkt zum Start Zugang. Es ist aber möglich, dass wir in späteren Testphasen weitere Spieler einladen.

F: Wie kann ich mich für die PvP-Beta von Overwatch 2 anmelden und wie werden die Teilnehmenden ausgewählt?

A: Ihr könnt euch auf der Website der PvP-Beta von Overwatch 2 anmelden. Dort erfahrt ihr auch, was die Beta alles beinhaltet.

F: Brauche ich eine Overwatch-Lizenz, um die Beta spielen zu können?

A: Ja, alle Spieler:innen müssen eine gültige Version von Overwatch installieren, um an der PvP-Beta teilnehmen zu können. Wer zur PvP-Beta eingeladen wurde und keine Lizenz hat, kann das Spiel in der Betaphase als kostenlose Testversion herunterladen und installieren.

F: Gibt es noch andere Möglichkeiten, an der PvP-Beta teilzunehmen?

A: Ihr könnt bei unserem Twitch-Drops-Programm mitmachen und Beta-Zugänge bekommen, wenn ihr zu festgelegten Zeiten in der Overwatch-Kategorie bestimmte Streams der PvP-Beta von Overwatch 2 anschaut. Im Folgenden findet ihr eine vollständige Liste der teilnehmenden Streamer sowie weitere Details.

F: Auf welchen Plattformen ist die PvP-Beta verfügbar?

A: Die erste Beta ist aktuell nur für PC verfügbar. Wir haben allerdings vor, Konsolen-Spieler in zukünftige Tests mit einzubeziehen!

F: Wird es noch weitere Betatests geben?

A: Ja, es wird nach der ersten PvP-Beta noch weitere Tests geben.

F: In welchen Regionen ist die PvP-Beta verfügbar?

A: Die Beta ist aktuell in Nordamerika, Europa, Lateinamerika/Brasilien, Korea, Japan, Australien/Neuseeland, Taiwan und Südostasien verfügbar.

F: Welche Sprachen werden unterstützt?

A: Die PvP-Beta unterstützt aktuell Englisch (USA), andere Sprachen sind nur teilweise implementiert. Unser Team arbeitet noch daran, Overwatch 2 zu lokalisieren. In diesem ersten Betatest gibt es deshalb auch Text- und Audio-Inhalte, die noch nicht übersetzt wurden und nur auf Englisch (USA) verfügbar sind. Zur Veröffentlichung bieten wir unserer globalen Community aber natürlich ein vollständig lokalisiertes Produkt.

F: Darf ich Inhalte erstellen oder das Spiel streamen, wenn ich zur PvP-Beta eingeladen werde?

A: Natürlich! Wir freuen uns riesig, wenn die Community unser Spiel spielt und tolle Inhalte erstellt. Wir sind schon sehr gespannt auf eure Ideen. Haltet euch aber bitte an die Nutzungsbedingungen von Overwatch.

F: Wie lange läuft die PvP-Beta?

A: Die PvP-Beta von Overwatch 2 beginnt am 26. April um 20 Uhr MESZ und läuft bis zum 17. Mai. (Diese Daten können sich je nach Testverlauf noch ändern.)

F: Werden meine Fortschritte aus der PvP-Beta in das fertige Spiel übertragen?

A: Eure Fortschritte werden nicht in das fertige Spiel übertragen, da die Betaversion nicht final ist und das Team die aktuelle Version von Overwatch 2 testet. Vor der Veröffentlichung entwickeln wir das Spiel noch einmal deutlich weiter und optimieren alles.

F: Warum sind einige Funktionen aus Overwatch nicht in der PvP-Beta von Overwatch 2 verfügbar?

A: Da wir noch an der PvP-Beta von Overwatch 2 feilen, fehlen aktuell einige Inhalte aus dem Live-Spiel. Dazu gehören die Rangliste, Profile und Awards. Das hat mit dem Entwicklungsfortschritt zu tun und spiegelt unsere derzeitigen Fokusbereiche für Tests wider.

F: Wie sehen die Systemanforderungen für die PvP-Beta aus?

A: Hier findet ihr die Systemanforderungen:

Overwatch 2 PvP-Beta: Systemanforderungen für euren PC

Minimum (für ca. 30 FPS):

Betriebssystem: Windows® 7 / Windows® 8 / Windows® 10 64 Bit (aktuelles Service Pack)

Prozessor: Intel® Core™ i3 oder AMD Phenom™ X3 8650

Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® GTX 600-Serie, AMD Radeon™ HD 7000-Serie

Arbeitsspeicher: 6 GB RAM

Festplattenspeicher: 50 GB verfügbarer Speicher

Overwatch 2 PvP-Beta

Betriebssystem: Windows® 10 64 Bit (aktuelles Service Pack)

Prozessor: Intel® Core™ i7 oder AMD Ryzen™ 5

Grafikkarte: NVIDIA® GeForce® GTX 1060 oder AMD R9 380

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM

Festplattenspeicher: 50 GB verfügbarer Speicher

Installiert bitte die aktuellen Grafikkartentreiber, damit euer System die beste Leistung erbringt.

Aufgrund möglicher Anpassungen können sich die Systemanforderungen für dieses Spiel mit der Zeit ändern.

F: Können Mac-Nutzer an der PvP-Beta teilnehmen?

A: Nein, diese Beta wurde exklusiv für Windows-basierte Rechner entwickelt. Es wird keine Mac-spezifische Beta geben.

Twitch-Drops und Streamer-Kollaborationen

Das Overwatch-Team feiert zusammen mit Twitch den Start der PvP-Beta von Overwatch 2. Im Rahmen der Twitch-Drops-Kampagne für die PvP-Beta von Overwatch 2 könnt ihr zu gewissen Zeiten bestimmte Overwatch 2-Streams anschauen und Beta-Zugänge bekommen.

Die zeitlich begrenzte Kampagne beginnt am 27. April 2022 um 19 Uhr MESZ und endet am 28. April um 3 Uhr MESZ. Zuschauer können bei ausgewählten Streamern zusehen, die in der Overwatch-Kategorie die PvP-Beta von Overwatch 2 übertragen. Twitch-Drops erhaltet ihr, wenn ihr vier Stunden lang teilnehmende Kanäle geschaut habt. Die benötigten Stunden könnt ihr über die Streams in der folgenden Liste sammeln:

Verbindet euren Battle.net-Account mit eurem Twitch-Konto, um einen Beta-Drop zu bekommen. Um einen Drop für die PvP-Beta von Overwatch 2 einlösen zu können, müsst ihr eine gültige Overwatch-Lizenz in eurem Account haben. Spieler:innen, die keine Overwatch-Lizenz haben, können im Rahmen einer kostenlosen Testversion während der PvP-Beta auf das Spiel zugreifen. Ihr müsst Overwatch zwar nicht unbedingt auf der Festplatte haben, allerdings könnt ihr die Betaversion dann eventuell schneller herunterladen und installieren.

Wenn ihr einen Twitch-Drop einlöst, erhaltet ihr Zugang zur PvP-Beta von Overwatch 2. Die Spielversion müsst ihr dann über den Battle.net-Launcher installieren. So ladet ihr das Spiel herunter, sobald ihr Zugang erhalten habt:

Loggt euch mit dem Battle.net-Account ein, der mit den Twitch-Drops synchronisiert ist. Klickt auf das Overwatch-Symbol oben auf der Startseite des Launchers. Klickt auf das Dropdown-Menü Spielversion unten links auf der Seite von Overwatch. Wählt Technische Beta von Overwatch 2 aus, installiert die Version und klickt dann zum Starten auf die blaue Spielen-Schaltfläche.

Wenn ihr nicht für die PvP-Beta ausgewählt werdet oder keinen Zugang über das Drops-Programm erhaltet, müsst ihr euch aber auch keine Sorgen machen. Es gibt noch jede Menge andere Möglichkeiten, die Action hautnah mitzuerleben! Die Beta-Streams und -Inhalte von Overwatch 2 sind für alle verfügbar und es wird auch weitere Infos darüber geben, wie ihr bei zukünftigen Betatests mitmachen könnt.

Livestream der PvP-Beta von Overwatch 2

Neue Heldin – Sojourn? Dabei.

Überarbeitete Helden? Verlasst euch drauf.

Community-Livestream mit Beta-Gameplay, Interviews mit Team 4 und geniale Overwatch-Content-Ersteller? ABER SO WAS VON!

Das Overwatch-Team veranstaltet einen Beta-Party-Livestream auf dem PlayOverwatch-Twitch-Kanal. Feiert am 27. April um 20 Uhr MESZ mit Team 4 und Overwatch-Content-Erstellern den Start der PvP-Beta von Overwatch 2.

Da doch nichts über ein freundschaftliches Match geht, treten unsere Content-Ersteller im neuen 5v5-Format gegeneinander an. Lasst euch das neue Gameplay nicht entgehen, zwei Tanks weniger im Spiel machen einen Riesenunterschied! Außerdem freuen wir uns auf Shoutcaster und Moderatoren der Overwatch League, die einige Mitglieder des Overwatch-Teams über den bevorstehenden Betastart ausfragen.

Streicht euch den 27. April im Kalender an! Wir sehen uns um 20 Uhr MESZ im PlayOverwatch-Twitch-Kanal. Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam zu feiern und der Community das neue PvP-Spielerlebnis vorzustellen.

Quelle: Pressemitteilung