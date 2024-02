Overwatch 2: Das erwartet die Spieler in Season 9

Overwatch 2 wird mit dem Saison-9-Update am 13. Februar einige wichtige Änderungen erhalten. Die Aktualisierung wird eine signifikante Überarbeitung des kompetitiven Spiels sowie eine neue Helden-Meisterschaft einführen.

Blizzard hat versucht, die Esportszene des Spiels wiederzubeleben, indem es eine neue Liga in Zusammenarbeit mit der ESL FACEIT Group angekündigt hat. Die Overwatch Champions Series startet dieses Jahr mit einem neuen, offeneren Format im Gegensatz zum geschlossenen Franchise-Format der Overwatch League. Blizzard scheint auch den regulären kompetitiven Modus von Overwatch 2 überarbeiten zu wollen.

Overwatch 2 hat einen Trailer veröffentlicht. Dieser stellt viele Funktionen des Season 9-Updates vom 13. Februar vor. Insbesondere wird der Rang aller kompetitiven Spieler im neuen kompetitiven System zurückgesetzt. Das System ermöglicht es den Spielern, ihren Fortschritt nach jedem Match zu sehen. Wettbewerbsspieler haben einen neuen Maximalrang, auf den sie hinarbeiten können: Champion. In Saison 9 können Spieler neue Jade-Waffen-Skins verdienen und an einem neuen Koop-Event namens Cosmic Crisis teilnehmen. Dabei kämpfen sie gegen ein Lovecraft-Monster. Das Thema von Season 9 ist Eldritch Horror und der Battle Pass enthält eine Handvoll seltsamer, aber stilvoller Lovecraft-Skins. Der neue Season 9-Trailer von Overwatch 2 enthält zusätzliche Enthüllungen.

Trailer zur Season 9 von Overwatch 2 veröffentlicht

In der neunten Season von Overwatch 2 wird eine neue Heldenmeisterschafts-Mission namens Gauntlet eingeführt. Dabei müssen die Spieler Türme gegen computergesteuerte Feinde verteidigen. Interessanterweise deutet das Ende des Trailers auf ein Crossover mit dem beliebten Anime Cowboy Bebop hin, da dessen Intro-Musik gespielt wird. Einige Fans waren enttäuscht, dass der Trailer keinen Hinweis auf eine neue Karte enthielt. Andere wiesen darauf hin, dass die Entwickler des Titels zuvor angekündigt hatten, an einem neuen Spielmodus zu arbeiten. Dieser könnte möglicherweise in der nächsten Saison zusammen mit einer oder zwei neuen Karten veröffentlicht werden.

Auf der BlizzCon 2023 wurde enthüllt, dass Overwatch 2 im Jahr 2024 einen neuen Modus namens Clash und eine überarbeitete Version der Karte Hanamura namens Hanaoka einführen wird. Im Clash-Modus kämpfen die Teams um fünf Punkte, die in einer Linie zwischen den beiden Spawns angeordnet sind. Die Teams müssen zuerst den mittleren Punkt erobern und danach jeden weiteren Punkt, bis sie den letzten Punkt erobern, der dem Spawn des gegnerischen Teams am nächsten liegt. Die Teams können auch gewinnen, wenn sie das Punktelimit einer Runde erreichen.

Blizzard hat angekündigt, dass in Zukunft zwei neue Helden zum Heldenpool von Overwatch 2 hinzugefügt werden: Season 9 wird zwar keine neuen Helden, den neuen Clash-Modus oder eine neue Karte einführen, aber es bleibt abzuwarten, was die Zukunft bringt. In Saison 10 wird der neue Schadensheld Venture und in Saison 12 der neue Unterstützungsheld Space Ranger.

Worum geht es in Overwatch 2?

Overwatch 2 ist ein kostenlos spielbares, teambasiertes Action-Spiel, das in einer optimistischen Zukunft spielt, wo jedes Match ein 5v5-Kampf ist. Das Spiel bietet neue Helden, neue Karten, neue Modi und eine verbesserte Grafik. Das Spiel ist die Fortsetzung von Overwatch, das 2016 veröffentlicht wurde und insgesamt ein großer Erfolg war.