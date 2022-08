Modern Warfare 2 Kampagne: Früher Zugang für Vorbesteller bestätigt

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

Du möchtest nicht bis zum 28. Oktober 2022 warten, bis du die Kampagne von Call of Duty: Modern Warfare 2 spielen kannst? Nun, die Fortsetzung der Reboot-Saga kann bereits ab dem 20. Oktober gespielt werden, wenn man den heurigen Call of Duty-Ableger digital vorbestellt.

Was erwartet mich in der Kampagne? Modern Warfare 2 spielt 3 Jahre nach Gründung der Task Force 141 und zeigt, wie die Eliteeinheit gegen eine Terrororganisation und das Drogenkartell von Las Almas kämpft. Zusammen mit bekannten Namen: Captain Price, Gaz und Farah markiert die Fortsetzung das Debüt von John “Soap” Mactavish und Simon “Ghost” Riley in der neu gestarteten Handlung.

Wer sich also früher in die Kampagne von Modern Warfare 2 wagen möchte, der weiß jetzt Bescheid.

Einen ersten Vorgeschmack bietet der brandneue “Campaign Early Access”-Trailer auf YouTube:

Bereits mehr als 2 Monate vor Release gab der Entwickler einige Details bekannt. So konnten wir bereits einen Blick auf Multiplayer-Map “Marina Bay Grand Prix” werfen, die als Easter-Egg Verweise auf die Entwickler beinhaltet.

Wer weniger nach der Kampagne des Shooters suchtet, für den gibt es die Beta-Termine für den Multiplayer von Modern Warfare 2.

