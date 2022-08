Call of Duty: Modern Warfare 2 – Alle Beta-Termine in der Übersicht

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

Wann startet die Modern Warfare 2 Beta für PlayStation (PS5 / PS4), Xbox (Xbox Series X/S / Xbox One) und Windows PC? Nun, darauf hat Activision nun die Antwort gegeben. PlayStation-Spieler erhalten mit “Early Access” bereits am 16. September 2022 Zugang zum nächsten Shooter-Ableger des Call of Duty-Franchises.

Call of Duty: Modern Warfare 2 wird zwar erst am 28. Oktober 2022 veröffentlicht, aber Beta-Zugang gibt es bereits viel früher. Es wird eine offene Beta geben, die allen Spielern auf allen Plattformen zur Verfügung stehen wird, während diejenigen, die das Spiel vorbestellt haben, einen zusätzlichen Zeitraum mit “Early Access” erhalten werden.

Im Gegensatz zu Xbox- und PC-Spielern erhalten PlayStation-Spieler an 2 Wochenenden Zugriff auf die Modern Warfare 2 Beta.

Alle Beta-Termine für Modern Warfare 2

Playstation (PS5 / PS4)

Early Access – 16. und 17. September

16. und 17. September Offene Beta – 18. bis 20. September

18. bis 20. September Offene Beta – 22. und 23. September

22. und 23. September Offene Beta – 24. bis 26. September

Xbox (Xbox Series X/S / Xbox One) & PC

Early Access – 22. und 23. September

22. und 23. September Offene Beta – 24. bis 26. September

Bis auf den 21. September können PlayStation-Spieler also am Längsten von allen Spielern das nächste Call of Duty-Spiel ausprobieren.

Crossplay bereits in Woche 2: In der ersten Woche zocken PS4- und PS5-Spieler also noch alleine, aber bereits in Woche 2 der Beta spielen alle gemeinsam. Unabhängig davon, welche Plattform sie verwenden.

Was erwartet uns in der Beta?

Laut Activision erwartet uns ein “robustes Multiplayer-Erlebnis”, sprich es wird über das Kern-Erlebnis von 6 gegen 6 hinausgehen. Es wird eine Vielzahl von Maps und Modis geben.

Zählen die Belohnungen der Beta bereits für das Hauptspiel? Ja! Durch das Spielen der Beta erhaltest du eine Reihe von Belohnungen, die beim Start des Hauptspiels verfügbar sein werden.

Weitere Details zur Modern Warfare 2 Beta sollen wir bei der “Call of Duty: Next” erfahren. Die Sondersendung findet am 15. September 2022 statt, also einen Tag vor Start des Early Access für PlayStation-Spieler. Außerdem soll es ein Update-News für Warzone sowie der mobilen Version von Warzone geben.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint am 28. Oktober 2022 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und Windows PC. Angeblich soll es weniger Waffen-Funktionen als in Modern Warfare (2019) geben.

