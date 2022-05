Call of Duty: Modern Warfare 2 – Release am 28. Oktober 2022

Call of Duty: Modern Warfare 2 Logo - (C) Infinity Ward, Activision

Activision Blizzard hat ein minutenlanges Teaser-Video geteilt, in dem das Release-Datum von Call of Duty: Modern Warfare 2 für 28. Oktober 2022 enthüllt wurde. Modern Warfare 2, das Anfang dieses Jahres nach monatelangen Spekulationen erstmals bestätigt wurde, wird als Fortsetzung des gefeierten Modern Warfare aus dem Jahr 2019 dienen. Infinity Ward fungiert als leitender Entwickler des kommenden Ego-Shooters.

Gleich vorweg: Konkrete Details rund um das Spiel wurden noch keine enthüllt.

Call of Duty: Modern Warfare 2 – Release-Termin enthüllt

Heute, am 24. Mai, hat der offizielle Twitter-Account von Call of Duty einen minutenlangen Teaser für Modern Warfare 2 hochgeladen – einen Drohnenflug. Was wir jedoch nicht bekommen haben: Gameplay. Das Video sagt uns zwar wann das Spiel erscheint, aber nicht wie es aussehen wird.

Das Teaser-Video auf Twitter beinhaltet jedoch auch einen Teaser: ein “J-8-22”-Etikett, das über einen Behälter gekritzelt ist. Das könnte bedeuten, dass die die “vollständige Enthüllung” am 8. Juni 2022 live sehen werden.

Captain John Price kehrt zurück

Das Artwork-Video hat für Franchise-Fans einen Leckerbissen parat: Captain John Price ist wieder an Bord. Der Fanfavorit der Call of Duty-Serie wird auch in Modern Warfare 2 enthalten sein. Auch andere Serienveteranen wie John “Soap” MacTavish und Simon “Ghost” Riley waren in den Luftaufnahmen kurz zu sehen.

Wenn Activision Blizzard wirklich plant, Modern Warfare 2 am 8. Juni 2022 detailliert zu enthüllen, dann erwarten wir in dieser Woche viele weitere Enthüllungen. Einen Tag später, am 9. Juni, findet das Summer Game Fest 2022 statt. Und in der selben Woche am Sonntag das Xbox Bethesda Showcase.

Call of Duty: Modern Warfare 2 befindet sich in Entwicklung und erscheint am 28. Oktober 2022 für PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One.