Call of Duty: Warzone – führt neue Map ,,Verdansk ’84“ ein

Verdanks war einmal! Die Map, die Call of Duty: Warzone seit Release des free-to-play Battleroyale als Kriegsschauplatz diente, ist offiziell Geschichte! An ihrer Stelle kommt eine neue, überarbeitete Map. Nämlich Verdanks ’84. Eine vom Kalten Krieg und Call of Duty: Cold War angehauchte Version. Doch wie kam es dazu?

Fans des BattleRoyales konnte schon die ganze Woche an einem Pre-Event teilnnehmen, das auf die Zerstörung der Map ausgelegt war. Außerdem verwüstete eine Zombie-Pandemie das Schlachtfeld. Gestern war es dann endlich so weit und ein Atomsprengkörper explodierte auf der Verdanks-Map. Spieler konnten zunächst noch auf der Rebirth-Island weiterkämpfen. Danach wurden sie automatisch in die Vergangenheit befördert, wo eine lebhaftere, überarbeitete 80er-Jahre-Version von Verdansk auf sie wartete.

Auch wenn die Struktur der alten Warzone-Map noch zu erkennen ist, unterscheidet sich Verdansk ’84 jedoch in viele Aspekten von ihrem zukünftigen Counterpart. Neuere Gebäude, eine buntere Farbpallette, mehr Bäume und Fragmente aus beliebten ,,Call of Duty“-Maps.

Warzone ’84 – Das alles ist neu:

Auch bereits bekannte Wahrzeichen der Map strahlen in einem neuen Glanz. Der Flughafen, den Warzone-Spieler bisher nur als zerstörte Ruine kannten, ist in den 80er-Jahren noch vollfunktionsfähig. Dazu gibt es einen obligatorischen Flugkontrollturm – der sicher gut als Sniper-Nest herhalten kann – und eine dazugehören Flugzeugfabrik.

Auch das Stadion, das 40-Jahre später noch steht, ist wieder zu erkenne. In der 80er-Version der Karte befindet es sich jedoch noch in Arbeit, weswegen es einer Baustelle gleicht. Der altbekannte Damm aus Verdansk existiert auch noch nicht, sondern ist bisher nur eine Brücke. Dafür gibt es gleich dahinter eine Gondelbahn, die auch betretbar und nutzbar ist.

Wer die neue Warzone-Map ,,Verdansk ’84“ ausprobieren möchte hat ab sofort die Chance dazu. Für viele Spieler des populären BattleRoyale ist das sicher der frische Wind, den der Shooter schon länger benötigte. Ob die alte – beziehungsweise chronologisch neue – Verdansk-Version jemals wieder spielbar sein wird, ist hingegen ungewiss. Die Entwickler versprechen jedoch, dass Warzone auch über Jahre hinweg mit Inhalten unterstütz werden soll. Verdansk ’84 dürfte also nicht die letzte neue Map sein.