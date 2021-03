Call of Duty: Warzone – Leaker behauptet, Verdansk wird nach dem Zombie-Event verschwinden

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Call of Duty: Warzone, der kostenlose Battle Royale-Ableger der wohl bekanntesten Shooter-Serie, wurde erstmals am 10. März 2020 gestartet. Und die Gerüchte lassen nicht locker: Verdank soll (für immer) verschwinden!

Die Idee, dass Verdansk aus Warzone verschwindet, ist nicht neu. Bereits im Mai letzten Jahres begannen die Gerüchte, dass der beliebten Map der Stecker gezogen wird. Aber jetzt, da sich das Spiel so lange eingelebt hat, scheint das Timing richtig zu sein, besonders wenn es um die Zombie-Infektion im Spiel geht.

Wo warst du 2020 auf Urlaub? Nur in Verdansk!

Wie der Call of Duty-Leaker Tom Henderson berichtet, plant Raven Software die Map Verdansk zu vernichten! Eine Widerkehr soll ebenfalls ausgeschlossen sein. Die „Nuke-Idee“ ist nicht wirklich neu. Henderson sagt, dass es eine Art „Zeit-Maschine“ geben wird, die in die neue Karte eingebunden ist. Anscheinend wandert Warzone in den Dschungel der 80er Jahre, was ungefähr dem Zeitrahmen für Call of Duty: Black Ops Cold War entspricht.

In den meisten Fan-Theorien ist die Rede davon, dass Verdansk zerstört wird, weil es von Zombies überrannt wird. Muss man Verdansk zerstören um die Zombie-Apokalypse aufzuhalten? Oder springen die letzten Überlebenden in eine Zeit-Maschine, um in einer neuen Map weiterzukämpfen? Wer weiß das schon, ein paar Tage dauert es noch bis zum 1. Geburtstag von Call of Duty: Warzone.

So entsetzt uns Tom Henderson auf Twitter:

„Der aktuelle Plan für Warzone ist, dass Verdansk niemals zurückkehren wird.“ „Es gibt keine separate Wiedergabeliste, Kartenabstimmung oder ähnliches. Warzone ist Warzone und Warzone ist 1 Karte. Warzone wird seine Karte im Verlauf der Geschichte weiter ändern.“

Call of Duty: Warzone – Fan-Schock

Im Moment ist dieser Leak nicht bestätigt, aber er würde für einiges an Furore unter den Warzone-Fans sorgen, soviel ist sicher. Jedoch hat Tom in der Vergangenheit einige brisante Details zu Call of Duty zuverlässig vorausgesagt, dafür wurde der Twitter-Account auch schon mehrmals gesperrt. Das passiert, wenn man Wege findet, legitime Informationen wie für Warzone herauszugeben.

Call of Duty: Warzone ist für PC, PS5, Xbox Series X/S, PS4 und Xbox One verfügbar.

Mehr zu Warzone

In anderen News zum Battle Royale-Ableger von Call of Duty haben wir euch gezeigt wie man das hochauflösende Textur-Paket für PS4 Pro, PS5 und Xbox Series X bekommt. Das mit Verdansk etwas nicht stimmt ist bereits einigen Spielern aufgefallen, die bereits vor Veränderungen gewarnt haben.

Das Spiel sorgt – dank seiner zahlreichen Änderungen – auch für interessante Glitches, wie jener der alle Spieler kurz nach dem Start gewinnen lässt.