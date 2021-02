Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Es scheint momentan keine Woche zu vergehen, ohne dass ein neuer Glitch oder Bug in Call of Duty: Warzone auftaucht. Erst letzte Woche meldeten einige Spieler einen neuen Gulag-Glitch. Nach einem Duell im Gulag gingen so beide Spieler als siegreich hervor und konnten sich im nachfolgenden Spiel jeweils durch Wände sehen.

Ein neuster Bug geht sogar noch eine Stufe weiter. Der neuste Call of Duty: Warzone Glitch führt demnach dazu, dass alle Player einer Runde des beliebten Battle Royales zu Siegern ernannt werden. Der Spieler LegendWho hat diesen Fehler als erster aufgenommen und auf Reddit gestellt.

So sieht man den Spieler in einem Truck herumfahren, während 49 andere Spieler immer noch am Leben und aktiv im Spiel sind. Plötzlich wechseln alle Screens zu einer Kill-Cam und die Meldung erscheint, dass alle Spieler gewonnen haben. Und damit ist es noch nicht vorbei.

Denn es ist nicht nur ein reiner Bug, der das Spiel unterbrochen hat. Als einige der Spieler danach in der Call of Duty: Warzone App nachgesehen haben, merkten sie schnell, dass sie alle eine Auszeichnung für den Sieg im Spiel erhalten haben.

Es ist bisher ist noch nicht bekannt, was für den Glitch verantwortlich ist, noch wie viele Spieler bisher dadurch gewonnen haben. Einige Spieler vermuten, dass vielleicht Server-Probleme dahinterstecken könnten. Die Entwickler haben sich allerdings noch nicht dazu geäußert.

Warzone schon seit längerer Zeit mit Bugs und Glitches zu kämpfen. Doch auch Cheater sind immer mal wieder ein lästiges Vorkommnis. Erst vor kurzem sah sich Activision daher gezwungen mehr als Wie bereits angemerkt, hatschon seit längerer Zeit mitundzu kämpfen. Doch auch Cheater sind immer mal wieder ein lästiges Vorkommnis. Erst vor kurzem sah sich Activision daher gezwungen mehr als 60.000 Spieler wegen Cheaten aus dem Spiel zu entfernen. Verdansk schon bald von Doch es gibt auch freudigere Nachrichten. In einem neuen Trailer hat Activision erst vor kurzem einen Zombie-Modus angekündigt. Auch spekuliert man schon länger, ob die Mapschon bald von einer völlig neue abgelöst wird.

Call of Duty Warzone: ist für PC, Xbox One und Playstation 4 als free-to-play erhältlich.