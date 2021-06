CoD: Warzone Spieler werden von einer Tür gekillt

Tür, Quelle: Pixabay

Wenn man glaubt dass man schon so ziemlich jeden kuriosen Glitch gesehen hat, den es da so in Games gibt. Kommt Call of Duty: Warzone mal wieder um die Ecke. Die schiere Masse an Bugs und Glitches im Spiel, ist fast schon so umfangreich wie das eigentliche Spiel selbst. In diesem Fall, werden Warzone Spieler von einer Tür gekillt. Und zwar Insta-Kill. In einem Video zeigen Gamer, wie tödlich die besagte Tür ist.

Mörder Tür killt Warzone Spieler sofort

Auf Reddit postet der User Rxelik_ das aufgenommene Video von der Killer Tür. Hierbei rennt der Spieler gegen die Tür und wird im Moment es Auftreffens gelegt. Und weil er nicht ganz glauben will, dass es an der Tür lag, läuft er nach dem Wiederbeleben durch seinen Kollegen nochmal dagegen. Wieder liegt der Spieler sofort am Boden, als er auf die Tür trifft.

Um den Glitch wirklich zu bestätigen, kommt ein dritter Versuch. Dieses Mal mit voller Panzerung durch Rüstungsplatten. Aber die Tür ist schlimmer als jeder Gegenspieler. Der voll gerüstete Spieler ist sofort down. Es ist also nun so weit, dass eine Tür die Spieler in Warzone schneller killt als man reagieren kann. Als wäre die Gefahr durch fremde Gamer nicht schon groß genug.

Die Liste wird nur länger

Ein Game ohne Fehler existiert nicht. Jedes Spiel hat seine kleinen Bugs und Glitches. Darüber können die Spieler im Regelfall hinweg sehen. In Call of Duty Warzone wird die Liste allerdings mit jedem Update und neuem Patch nur länger. Das, zusammen mit dem ewig andauernden Cheater Problem, sind mitunter Dinge die auch die Konkurrenz beobachtet.

So hat sich kürzlich erst wieder DICE zu Wort gemeldet, dass Cheatern im kommenden Battlefield 2042 keine Plattform geboten wird. Es sollen entsprechende Sicherheitsmaßnahmen verhindern, dass es zu solchen Cheat Eskalationen kommt.

Ob wir dort so kuriose Glitches wie in Warzone sehen und ebenfalls eine Tür Spieler killt, oder vielleicht ist es dort ein Fenster? Das wird sich allerdings erst Zeigen.