Call of Duty soll für PlayStation bleiben, so der “Wunsch” von Xbox-Chef Phil Spencer

Wird es weiterhin Call of Duty-Spiele für PlayStation-Konsolen geben? Diese Frage beschäftigt PS5- und PS4-Spieler weltweit seit diesen Dienstag. Xbox-Chef Phil Spencer hat nun via Twitter bekanntgegeben, dass Xbox alle bereits bestehenden Vereinbarungen zwischen Sony und Activision Blizzard einhalten wird. Er brachte auch gleichzeitig seinen “Wunsch” zum Ausdruck, Call of Duty weiterhin für PlayStation-Konsolen zu behalten.

„Hatte diese Woche gute Gespräche mit Führungskräften bei Sony“, erklärt Phil Spencer. „Ich habe unsere Absicht bekräftigt, alle bestehenden Vereinbarungen nach der Übernahme von Activision Blizzard einzuhalten, und unseren Wunsch, Call of Duty auf PlayStation zu behalten. Sony ist ein wichtiger Teil unserer Branche, und wir schätzen unsere Beziehung.“

Das bestätigt nicht wirklich, dass Call of Duty-Spiele zukünftig für PS5- und PS4-Konsolen erscheinen werden. Aber es bringt den Ball zu Sony. Immerhin kennen wir nicht die Details, die Bedingungen von Microsoft an Sony, um das Shooter-Franchise von Activision-Blizzard auf PlayStation zu behalten. Vielleicht ist der Vorschlag von Microsoft, dass der Xbox Game Pass auf der PlayStation 5 funktioniert. Aber das ist natürlich nur Spekulation an dieser Stelle von uns.

Erst gestern berichteten wir, dass ein Sony-Pressesprecher erklärte, dass Activision-Blizzard-Spiele nicht exklusive Microsoft-Titel werden. Also nicht so schnell. Immerhin gibt es Vereinbarungen, die bereits vor dem Deal getroffen wurden. Ähnlich wie bei Bethesda, die Deadpool Konsolen-zeitexklusiv für die PlayStation 5 veröffentlicht haben.

Had good calls this week with leaders at Sony. I confirmed our intent to honor all existing agreements upon acquisition of Activision Blizzard and our desire to keep Call of Duty on PlayStation. Sony is an important part of our industry, and we value our relationship.

— Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2022