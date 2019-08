Infinity Ward probiert mit dem bevorstehenden Call of Duty: Modern Warfare eine Menge neuer Dinge aus. Mit seiner fundierteren und kernigeren Kampagne und der Vielzahl neuer Modi, die sie im Mehrspielermodus anbieten werden. Aber es ist nicht nur mit dem Gameplay zu tun, sondern auch mit der Entwicklung, da das Spiel auf einer neuen Engine für die Serie läuft.

Aber die aktuelle Konsolengeneration ist fast vorbei und aller Wahrscheinlichkeit nach wird das nächste Call of Duty-Spiel (auch) auf PS5 und Xbox Scarlett veröffentlicht. Wäre es nicht klüger für die Entwickler gewesen, eine neue Engine innezuhalten und für Call of Duty-Titel der nächsten Generation aufzubewahren? Nun, nicht nach Michal Drobot, Chef-Rendering-Ingenieur im Tech-Team von Infinity Ward.

Im Gespräch mit Game Informer sagte er, dass die neue Engine von Modern Warfare zukunftssicher ist und in der Lage sein wird, bessere, leistungsstärkere Hardware der nächsten Generation einzusetzen.

„Unser Technologiehorizont ist ziemlich weit voraus und passt sich immer an das an, was als nächstes kommt“, sagte er. „Der springende Punkt war, sich auf eine hoch skalierbare Technologie zu verlassen, bei der Algorithmen, Hardware-Einblicke und Qualitäts-Engineering an erster Stelle stehen und nicht zu sehr auf bestimmte Plattformfunktionen angewiesen sind.“

Call of Duty: Modern Warfare ist am 25. Oktober für PS4, Xbox One und PC erhältlich. Eine Beta wird im September live gehen. Infinity Ward plant, bald Kampagnenmaterial zu veröffentlichen.

Wir bleiben natürlich dran!