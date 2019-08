Wie sieht die PS5 aus? Offiziell hat Sony keine Bilder zur nächsten PlayStation-Konsole veröffentlicht. Doch nun bestätigt ein Entwickler die Echtzeit für das erste „echte Bild“.

Noch hat die PS4 genügend „Lebensenergie“. Mit Death Stranding, welches auf der Gamescom 2019 ordentlich präsentiert wurde und The Last of Us Part 2, welches wahrscheinlich der krönede Abschluß einer Konsolen-Generation für Sony werden wird, kommen noch einige exzellente Titel. Doch man weiß: PS5 kommt 2020. Erste Hardware-Details wurden vom Systemarchitekten Mark Cerny bereits bekanntgegeben. Doch wie sieht die Konsole aus? Ein nicht unwichtiger Faktor.

Erstes Bild der PS5 aufgetaucht. Entwickler bestätigt die Echtheit

Auf Twitter wurde ein Patent von Sony für die PlayStation 5 veröffentlicht. Dieses wurde in Brasilien eingereicht und von Yusuhiro Ootori designet. Man sieht ein V-förmiges Gerät, dass eher wie ein Beamer aussieht, als wie eine Spielekonsole. Irgendwie erinnert es mich an das spacige Konzept-Design an einer Xbox-Konsole. Doch wird die Konsole so wirklich aussehen?

Der Tweet ist offline. Doch das Bild hat die Löschung natürlich überlebt und LetsGoDigital hat es veröffentlicht. Die Frage aller Fragen: Sehen wir hier das finale Design? Es ist echt, wie Matthew Scott, ein Entwickler bei Codemasters, auf Twitter bestätigt. Dieser Prototyp steht bei ihnen im Büro.

Doch auch dieser Tweet wurde gelöscht. Aufgrund von Zurufen aus dem Sony-Lager?

Die wahre Geschichte wird sein: Es handelt sich rein um einen Prototypen. So eine Konsole werden wir wahrscheinlich nie kaufen können. Auch wenn man dem V-förmigen-Design neue Funktionen zusprechen könnte. Eingebauter Beamer, Bewegungssteuerungen für das VR-Kit, etc.

