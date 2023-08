CoD: Modern Warfare 3 – Leak enthüllt exklusive Vorbesteller-Boni

Was bekommst du, wenn du Call of Duty: Modern Warfare 3 vorbestellt? - Aufregende Vorbesteller-Boni, wenn das neue Spiel erscheint.

Call of Duty: Modern Warfare 3 - Makarov - Screenshots: YouTube-Video - (C) Activision - Bildmontage

Vor kurzem wurde ein Leak für Call of Duty: Modern Warfare 3 in den Monster Energy-Promomaterialien entdeckt. Dies löste Spekulationen aus, die sich nun bewahrheiten. Activision hat bestätigt, dass der neueste Call of Duty-Titel in einem Enthüllungs-Event in Call of Duty: Warzone vorgestellt wird, das heute am Donnerstag, den 17. August 2023 stattfindet.

Während des Events hast du die Gelegenheit, die vollständige Enthüllung des neuesten Eintrags des bekanntesten Videospiele-Shooter-Franchises der Welt zu erleben. Als Belohnung gibt es exklusive neue Boni für Warzone und Modern Warfare 2. Dazu gehören das M13C-Sturmgewehr, das Konni Group-Abzeichen, ein Battle Pass-Tier-Sprung und die Crimson Sound-Rufkarte. Aber das ist noch nicht alles! Es gibt weitere Belohnungen und Boni, die du nutzen kannst, wenn du Modern Warfare 3 nach dem Enthüllungs-Event vorbestellst, wie kürzliche Leaks behaupten.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – Vorbesteller-Boni und “Vault Edition”

Welche Bonis wird es für Spieler geben? Ein neuer Leak von CharlieIntel (via “X”, vormals Twitter) enthüllt mehrere Vorbesteller-Boni für Modern Warfare 3 sowie eine neue “Vault Edition”. Die Vorbestellungen umfassen laut dem Leak:

den frühen Beta-Zugang für Modern Warfare 3 und

und den frühzeitigen Zugang zur Kampagne.

Ein genaues Datum für die Modern Warfare 3-Beta wurde in den Daten nicht gefunden, aber die Dataminer haben herausgefunden, dass der frühzeitige Zugang zur Kampagne eine Woche vor dem Start des Spiels beginnen wird, ähnlich wie bei den Vorbesteller-Boni von Modern Warfare 2.

Zusätzlich soll das “Soap Operator Pack” als Bonus für die digitale Vorbestellung von Modern Warfare 3 angeboten werden. Soap kann als Operator in Warzone, Modern Warfare 2 und Modern Warfare 3 eingesetzt werden. Doch das ist noch nicht alles! Die Modern Warfare 3 Vault Edition soll nicht nur die oben genannten Vorbesteller-Boni enthalten, sondern auch das “Nemesis Operator Pack”, zwei Waffentruhen, ein BlackCell-Upgrade für den Battle Pass, 1.100 COD Points und 50 Tier-Sprünge.

Das Nemesis Operator Pack ermöglicht es den Spielern, Price, Ghost, Warden und Makarov in Warzone und Modern Warfare 2 zu verwenden. Das “Carry-Forward-System” von Modern Warfare 3 stellt sicher, dass alle Gegenstände aus der Vault Edition-Vorbestellung am Starttag verfügbar sein werden, einschließlich spielbarer Operatoren, Waffentruhen und CP.

Früher spielen mit Vorbesteller-Boni

Die Vorbesteller-Boni für Modern Warfare 3 ähneln sehr denen von Modern Warfare 2. Wenn du dich also dazu entscheidest, vorzubestellen, kannst du dich über nützliche Belohnungen freuen, während du auf den neuen Titel wartest, der im November veröffentlicht wird. Diese Boni ermöglichen es Call of Duty-Fans, mit einem Vorsprung in die erste Saison von Modern Warfare 3 zu starten. Und wer weiß, wenn die Gerüchte wahr sind, könnte auch der Zombies-Modus in Modern Warfare 3 sein Comeback feiern.

Call of Duty: Modern Warfare 3 erscheint für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S am 10. November 2023.