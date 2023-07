Call of Duty: Cover und Logo von Modern Warfare 3 enthüllt

Ein Energy-Drink hat das Logo und das Cover von Call of Duty: Modern Warfare 3 enthüllt, dass im November 2023 erscheinen wird.

Captain Price: Einer der wohl bekanntesten Charaktere aus Call of Duty.

Gleich vorweg: Activision hat bisher Call of Duty: Modern Warfare 3 (2023) noch nicht offiziell bestätigt. Die Gerüchte reichen bis ins Jahr 2021 zurück. Nun hat der Energy Drink “Monster” Logo und Cover bereits vorab verraten.

Auf Twitter (oder neuerlich “X”) gibt es bereits einige Beiträge zur Monster Energy-Aktion – wobei viele davon wieder gelöscht wurden. Das deutet darauf hin, dass es frühzeitig geleakt wurde, wahrscheinlich auf Anraten von Activision.

Call of Duty: Modern Warfare 3 – So sehen Cover und Logo aus

Ein Beitrag ist seit gestern online und wurde noch nicht gelöscht. Er stammt von “WarzoneIntel” und zeigt das Cover und das Logo des nächsten Call of Duty-Spiels. Wenn es eine Fälschung ist, dann war es ziemlich aufwendig. Immerhin zeigt die Energy Drink-Aktion Pappaufsteller.

Das Logo selbst ist ziemlich einfach. Das haben wir in unserer Bildmontage in einigen Sekunden auch hinbekommen. Nur die Farbe ist eine andere. Statt auf grün wie im letzten Jahr setzt Activision nun auf rot.

Wie gesagt, bisher hat Activision das Spiel noch nicht bestätigt. Allerdings gibt es schon zu viele Leaks (und Spekulationen) von unterschiedlichen Quellen, dass irgendetwas davon stimmen sollte.

Neues Call of Duty erscheint für PS5

Die Übernahme von Activision-Blizzard-King ist bisher nicht abgeschlossen, trotzdem konnte sich PlayStation für die nächsten Jahre das Call of Duty-Franchise für seine Konsolen sichern. Ein interessanter Fakt, der durch die Gerichtsverhandlungen herauskam: Fast eine Million PlayStation-Spieler zocken nur Call of Duty. Also der einzige Sinn, dass sie die Sony-Konsole besitzen ist, dass sie jährlich die Ego-Shooter-Serie spielen.

Sicherlich ist CoD damit für Sony äußerst wichtig. Nur Fakt ist auch, dass Activision am PC-Markt mehr Geld verdient als auf dem Konsolenmarkt.