Call of Duty-Publisher: PC-Markt profitabler als Konsolen

Wer sagt, dass PC-Spieler aussterben? Der PC-Markt ist für Activision größer als PlayStation und Xbox zusammen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - (C) Activision

Call of Duty Fakten

Entwickler: Diverse Publisher: Activision Genre: Shooter PlayStation

Xbox

Windows Plattform(en): Mehr News, Artikel & Guides zu Call of Duty

Im aktuellen Finanzbericht für das zweite Quartal 2023 erklärte Call of Duty-Publisher Activision Blizzard, dass der PC derzeit eine profitablere Plattform sei als Xbox Series X/S und PlayStation 5 (PS5).

Nach Angaben des US-amerikanischen Videospiele-Publishers erzielte der PC-Markt für Activision einen Umsatz von 1,25 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich: Alle Konsolen zusammen hatten im selbem Zeitraum 1,19 Milliarden US-Dollar.

WERBUNG WERBUNG

Call of Duty-Publisher: Nur Mobile Gaming-Markt schlägt PC als Plattform

Die 1,25 Milliarden US-Dollar können nur nicht mit dem mobilen Gaming-Sektor mithalten. Mobile hatte im selben Zeitraum einen Umsatz von 1,9 Milliarden US-Dollar.

Auf welcher Plattform spielen die meisten Spieler Call of Duty? Diese Frage beantwortete ebenfalls der Finanzbericht:

51 Prozent – Mobile

25 Prozent – PC

16 Prozent – PlayStation

8 Prozent – Xbox

Activision Blizzard ist nicht alleine erfolgreich am PC-Markt

Wenn man an den PC-Markt denkt, dann – zwangsweise – immer an Steam (und den kostenlosen Spielen im Epic Games Store auf der anderen Seite). Nicht nur der CoD-Publisher ist am PC-Markt erfolgreich, auch Capcom.

Der Resident Evil-Herausgeber hat unlängst erklärt, dass PC-Gaming profitabler ist. Allerdings ist der PC-Markt auch sehr anfällig für Cheats und Hacker. Aktuell gibt es immer wieder Übergriffe auf Lobbys.