Call of Duty, eines der größten Gaming-Franchises der Welt, steht erneut im Fadenkreuz von Betrügern und Hackern. Berichten zufolge nutzen diese Schurken Cheats, um Spieler in Call of Duty: Modern Warfare 2 aus Lobbys zu werfen. Dieses ärgerliche Verhalten betrifft besonders Ranglistenspiele und kann schwerwiegende Folgen für die betroffenen Spieler haben.

Seit der Einführung von Crossplay, das Spielern auf allen Plattformen das gemeinsame Spielen ermöglicht, hat sich das Betrugsproblem in Call of Duty weiter verschärft. Insbesondere auf dem PC ist Cheaten leichter geworden, und es existieren sogar Websites, die betrügerische Programme anbieten. Obwohl Activision große Anstrengungen unternommen hat, um diesem Problem entgegenzuwirken, ist es noch nicht vollständig unter Kontrolle.

Hacker werfen Spieler aus der Lobby von Call of Duty: Modern Warfare 2

Das Hauptziel der Hacker besteht darin, andere Spieler aus Lobbys zu zwingen. Besonders in Ranglistenspielen kann dies zu frustrierenden Situationen führen. In diesem Modus zählt jede Leistung und jedes Spielergebnis, um das Ranking zu bestimmen.

Warum die Situation so tragisch ist? Wenn ein Hacker einen Spieler aus einem Ranglistenspiel wirft, kann dies zu einer automatischen Herabstufung oder sogar einer temporären Sperrung führen. Solche Strafen verhindern, dass Spieler weiterhin nach Übereinstimmungen suchen können.

Ein bekannter Call of Duty-Spieler namens “LunchTime” hat in einem Tweet darauf hingewiesen, dass diese Art von Angriffen häufig vorkommt und sogar von denselben Personen ausgeführt zu werden scheint. Ob es sich um eine gezielte Aktion handelt oder nicht, ist derzeit noch unklar.

Cheaters are now booting ranked servers offline so everyone gets a penalty + SR reduction ☹️ pic.twitter.com/CEA8RQUpcx — LunchTime (@LunchTime_YT) July 19, 2023

Activision muss handeln!

Für die Community ist dieses Verhalten äußerst ärgerlich, da es den Spielspaß trübt und die Spielerfahrung beeinträchtigt. Viele Spieler hoffen daher, dass Activision weitere Maßnahmen ergreift, um das Problem in den Griff zu bekommen und die Integrität des Spiels zu bewahren.

Es bleibt abzuwarten, wie Activision auf diese neuen Herausforderungen reagieren wird. Die Spieler hoffen auf eine rasche Lösung, die das Betrugsproblem eindämmt und die fairen und kompetitiven Aspekte des beliebten Franchises wiederherstellt. Bis dahin müssen die Spieler wachsam sein und verdächtige Aktivitäten melden, um gemeinsam gegen das Cheaten anzukämpfen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 erschien letztes Jahr für Windows PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox One. Die Fortsetzung, Modern Warfare 3 (2023), erscheint womöglich im November. Immerhin haben schon ein paar NBA-Stars damit rumgespielt, wie durchgesickert ist.