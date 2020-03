Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered – Erneuter Leak online

Call of Duty Modern Warfare 2 - (C) Activision

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered ist erneut durchgesickert, diesmal vom südkoreanischen Rating Board. Interessanterweise enthält die Liste jedoch nur den Kampagnenmodus des Spiels, nicht die beliebten Multiplayer- oder Spec Ops-Teile.

Laut dem Game Rating and Administration Committee (GRAC) hat Blizzard die Auflistung für die am 26. Februar 2020 remasterte Kampagne Call of Duty: Modern Warfare 2 eingereicht. Die Auflistung enthält keine weiteren Informationen. Blizzard ist natürlich Teil derselben Muttergesellschaft wie Activision, der reguläre Verlag von Call of Duty im Westen der Welt.

Activision veröffentlichte zuvor einen Remaster des ursprünglichen Modern Warfare, das zunächst mit Sondereditionen von Call of Duty: Infinite Warfare 2016 und später als eigenständiges Produkt gebündelt wurde. Während dieser Remaster das gesamte Spiel umfasste, gab es zu der Zeit Bedenken, dass die Veröffentlichung von zwei CoD-Spielen gleichzeitig die Spielerbasis der Serie aufteilte. Diesmal scheint das nicht zu passieren.

Ein Remaster des beliebten Spiels von 2009 ist bereits mehrfach durchgesickert. Wir haben bereits 2018 zum ersten Mal von einem Modern Warfare 2 Remastered gehört, bevor eine Auflistung des europäischen Rating-Boards PEGI das Feuer im vergangenen Jahr weiter angeheizt hat.

Modern Warfare wurde 2019 neu gestartet, und Activision bereitet sich darauf vor, dasselbe mit Black Ops 5 zu tun, wenn der Leak richtig ist. Call of Duty 2020 ist anscheinend eine “blutige” und “realistische” Umrüstung von Black Ops, während Sledgehammer Games Berichten zufolge auch an einem Free-2-Play-Call of Duty-Titel für 2021 arbeitet. Dieses soll Baumechaniken wie wir es aus Fortnite kennen enthalten.

Oh, und Call of Duty: Warzone ist auch gerade erst herausgekommen. Insgesamt befinden sich – unbestätigt – vier CoD-Titel in Entwicklung.