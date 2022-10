Call of Duty: Modern Warfare 2 – Offizieller Launch-Trailer enthüllt

Call of Duty: Modern Warfare 2 Logo - (C) Infinity Ward, Activision

Vorbesteller-Kunden von Call of Duty: Modern Warfare 2 erhalten eine Woche früher Zugriff auf die Kampagne des Spiels, deshalb veröffentlichte Activision bereits jetzt den offiziellen Launch-Trailer.

Der Release-Termin von Call of Duty: Modern Warfare 2 rückt immer näher! Der Ego-Shooter von Infinity Ward erscheint am 28. Oktober 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und Windows PC.

Was zeigt der Launch-Trailer? Im neuesten Trailer zu Modern Warfare 2 sehen wir Einblicke in die Kampagne des Shooters und erkennen dabei bekannte Call of Duty-Charaktere wie Price und Ghost. Vorbestell-Kunden der digitalen Version können die Story-Kampagne bereits eine Woche vor Release, also ab dem 20. Oktober 2022 spielen. Je nach Zeitzone gibt es dabei Abweichungen.

Launch-Trailer: Warum die Kampagne von Modern Warfare 2 gut werden könnte!

Das Spiel setzt auf bekannte Gesichter. Captain Price, Gaz, Ghost und Soap sind mit von der Partie. Der Titel knüpft an die Ereignisse von Modern Warfare (2019) an und spielt 3 Jahre später.

Das es sich dabei um eines der “besten Call of Duty-Spiele aller Zeiten” handeln könnte, ist tatsächlich möglich, da sich das Spiel auf den Erfolgsrezepten von MW (2019) konzentriert. Der Titel war für die meisten Fans des Shooter-Franchise eines der besten Spiele überhaupt. Außerdem könnte es das erste Call of Duty sein, dass mehr als ein Jahr lang anhaltet.

Für Jahr 2 gibt es bereits Pläne für ein “Greatest Hits”-DLC-Map-Paket – wie Spatzen von den Dächern pfeifen. Demnach sollen Maps wie “World at War’s Castle” und “Firing Range” aus der Call of Duty-Unterserie Black Ops für MW2 erscheinen. Wir sind gespannt, bisher gab es diese Erweiterungsankündigung für den Shooter offiziell noch nicht. Es gibt Gerüchte, dass der Titel fast alle Original-Maps erhalten soll.

