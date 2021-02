Call of Duty-Publisher Activision gibt Erklärung zu Anti-Cheat-Bemühungen ab

Call of Duty: Warzone - (C) Activision

Santa Monica, USA – In einem kürzlich veröffentlichten Update kündigte Activision eine harte Haltung in Bezug auf Call of Duty und seine Anti-Cheat-Maßnahmen an. Nachdem der Druck der Community wird Activision entscheidende Maßnahmen in Bezug auf das Cheaten in Call of Duty-Spielen ergreifen. Obwohl es noch keine dauerhafte Lösung gibt, scheint das Unternehmen seine Anstrengungen zur Verhinderung von Hackern und Cheater zu verdoppeln.

Zuvor hatte der Publisher von Call of Duty, Activision, eine „Null-Toleranz-Position für Hack- und Cheat-Anbieter“ angekündigt.

In den letzten Wochen und Monaten mussten Spieler, vor allem in Warzone, Aimbots, Wallhacks und mehr aushalten! Jetzt bestätigt Call of Duty seine Position und teilt den Fans mit, dass es auf ein sichereres Spielerlebnis hinarbeitet.

In der Ankündigung werden die Schritte beschrieben, die Activision unternommen hat, um Hacker und Cheater in Call of Duty-Titeln zu verhindern. Durch wöchentliche Sicherheitsupdates, verbesserte Berichtssysteme, Zwei-Faktor-Authentifizierung und die Eliminierung von Softwareanbietern von Drittherstellern wird daran gearbeitet, Call of Duty-Titel hackerfrei zu machen.

Call of Duty soll Hack- und Cheat-frei werden

Jetzt verstärkt der US-Publisher seine Bemühungen, indem es die Erkennungstechnologie der CoD-Spiele verbessert, neue Ressourcen für die Überwachung hinzufügt und die Null-Toleranz-Richtlinie für alle Cheat-Anbieter durchsetzt. Hoffentlich helfen die Entwickler- und Publisher-Aktionen dabei, das Call of Duty- Hacker-Problem zu reduzieren, aber die Fans warten darauf, dass diese Aktionen die Worte des Entwicklers unterstützen.

In der Ankündigung erkennt das Unternehmen die ständige Bedrohung durch Cheater und Hacker an. Während Hack-Entwickler weiterhin daran arbeiten, das Gameplay auszunutzen und zu stören, setzt Call of Duty rund um die Uhr Ressourcen für die Bekämpfung von Cheat- und Hack-Programmen ein, die aktiv genutzt werden.

Ein interessanter Punkt dieser Ankündigung ist die Zusicherung, dass sich die Bemühungen auf das gesamte Franchise erstrecken. Damit wird das Entwicklerteam von Raven Software (Call of Duty Warzone) wohl die Führung bei den Sicherheitsupdates übernehmen müssen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Call of Duty verstärkte Anti-Cheat-Maßnahmen verspricht. Die Ankündigung kommt mit der Enthüllung von 60.000 Kontosperrungen und 30.000 dauerhaften Sperren, aber erfahrene Spieler wissen, dass diese Geschichte noch länger dauern wird.

Call of Duty: Black Ops Cold War ist für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar.