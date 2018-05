Call of Duty war einmal ein Zugpferd für Xbox. Früher, also vor 2015, wurden die Xbox-Versionen vermarktet und alle DLC’s kamen zuerst auf die Xbox, die anderen Systeme mussten sich hinten anstellen. Wie wir wissen passiert das seit Black Ops 3 anders, nämich zeitlich exklusiv für die PlayStation 4.

Der offizielle Twitter-Account für das Spiel hat vor kurzem über den Livestream diese Woche gepostet, der endlich die Hüllen vom Spiel nimmt, und der Teaser endet mit einem PlayStation 4-PRO-Werbung, der darauf hindeutet, dass der Co-Marketing-Deal mit PlayStation für Call of Duty weitergeht Jahr.

Kauftipp:

Call of Duty Black Ops 4 - [PlayStation 4] bei Amazon.de für EUR 69,99 bestellen

Angesichts dessen ist es auch vernünftig anzunehmen, dass DLC’s für das Spiel zuerst PS4 und andere Plattformen 30 Tage später erreichen wird.

Call of Duty: Black Ops 4 wird diesen Oktober auf PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Das Spiel hat angeblich keine Einzelspieler-Kampagne, aber hat einen Battle Royale-Modus. Dieser Modus könnte auch für die Switch kommen, als eigenständiges Game.

Get a first look at #BlackOps4. Tune in to the livestream event on May 17. Learn more:

— Call of Duty (@CallofDuty) 14. Mai 2018