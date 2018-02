Mit dem rasanten Erfolg von PlayerUnknown’s Battlegrounds sowie Fortnite kann man sagen das der Battle Royale-Modus äußerst erfolgreich von den Online-Shooter-Freunden angenommen wurde. Zum Leidwesen von Call of Duty?

Activision hat eine Testversion eines Battle Royale-Modus für Call of Duty: Online, den kostenlosen und für China exklusiven PC-Titel gestartet. Anstelle von 100 Spielern, welche sich einer immer kleiner werdenden Spieleewelt gegenüber stehen, lässt die Battle Royale-Version von Call of Duty: Online nur 18 Spieler zu. Was jedoch aufgrund der kleinen Maps von Call of Duty durchaus Sinn macht. Anstelle eines Flugzeug-Absprungs kann man den Startpunkt auf der Map frei wählen.

Wird interessant ob der „diesjährige“ Call of Duty-Entwickler Treyarch dies in seinem Multiplayer-Modus aufnimmt.