Bringt Disneys WandaVision Marvel Helden zurück?

Die Reise der Avengers und des MCU dauerte über ein Jahrzehnt. Endlich sind wir am Ende dieser Reise angekommen und so heißt es für unsere Helden lebt wohl! Oder etwa doch nicht? Mutterkonzern Disney hatte ja bereits einige neue Projekte der neuen Phase des MCU angekündigt. Eines dieser Projekte ist die Disney+ Serie WandaVision die jetzt ihren ersten Trailer zeigt. Dieser erste Trailer zeigt uns einen ziemlichen Retro-Look und die eventuelle Zeitreisen. Aber gibt der Trailer zu WandaVision vielleicht sogar Hoffnung verstorbene Marvel Helden wieder zurück zu holen?

WandaVision mit Zeitreisen Dimensionen und Marvel Helden

Es ist bereits aus den großen Kino Blockbustern des MCU bekannt, dass es sich bei Wanda Maximoff und Vision um Wesen handelt die unbeschreibliche Macht besitzen. Beide beziehen ihre Kräfte auf eine gewisse Weise von den Infinity Steinen. Diese Steine sind die Energie die unser gesamtes Raum-Zeit-Gefüge zusammen halten. Wir lernen auch in Endgame, dass die Zeit ein fließender Strom ist, welcher durch die Steine in seiner Linie gehalten wird. Entfernt man einen der Steine, zerstört man diesen Fluß nicht, sondern schafft eine alternative Realität. Nun ist es in den Comics mittlerweile ganz normal, dass es alternative Universen und Zeitlinien gibt. Die Viele-Welten-Theorie beschreibt die Möglichkeit einer unendlichen Anzahl von alternativen Universen. In jedem Universum herrschen andere Gegebenheiten. Und im Trailer zu dieser neuen Serie, zeigt sich das galaktische Paar nun in einem totalen Retro Look. Ist das ein Zeichen für Zeitreisen? Denn auch während des Trailers, springt das Paar sichtbar durch verschiedene Zeitalter. Ist es also möglich dass in WandaVision durch alternative Zeitlinien auch verstorbene Marvel Helden erscheinen?

Die interdimensionalen Marvel Helden WandaVision

Anspielungen an alternative Welten gibt es im neuen Trailer zu Genüge. So fragt eine Frau Vision ob sie denn tot sei, als dieser sie zurück fragt warum sie das glaube… meint diese nur „Weil du es bist.“ Ist er also in einer Realität gelandet in welcher er eigentlich tot ist? Sind Vision und Wanda tatsächlich mächtig genug um sich durch Raum, Zeit und sogar Realitäten zu bewegen? Die Schnittfolge des Trailers ist sehr schnell, lässt jedoch für aufmerksame Zuseher einiges an Informationen aufblitzen. Wir sehen die Beiden verheiratet und sogar für einen kurzen Augenblick mit Babys auf dem Arm. Eine Anspielung an die Zwillinge aus den Comics, die sich später den Young Avengers anschließen als Wiccan und Speed. Einen kurzen Blick auf eine Halloween Episode in der Scarlett Witch und Vision in ihren klassischen Comic Kostümen zu sehen sind. Folglich eine Realität in der diese Comic-Versionen real sind? Heißt das für uns dass in WandaVision es Realitäten gibt in denen geliebte Marvel Helden noch leben? Es gibt auf jeden Fall Grund zur Hoffnung.

Die Serie lässt sich Bewegungsfreiheit

Ich sehe in diesem Konzept einen sehr vernünftigen Schachzug von Marvel Studios und auch Disney. Sie lassen sich damit jede Menge Bewegungsfreiheit. Wenn sie wirklich die Viele-Welten-Theorie aus den Comics adaptieren und alternative Realitäten zum Thema machen, können sie nicht nur jeden Marvel Helden den sie für WandaVision wollen auch einfach dazu holen. Sie können die Helden auch anpassen und wählen aus jedem der bisher gezeichneten Universen. Und wenn sie in einer Staffel nicht den Geschmack der Zuseher treffen, dann reisen sie in der nächsten Staffel in eine gänzlich andere Dimension. Dies sind allerdings alles nur meine eigenen, wie ich meine sehr logischen Theorien, aber letztlich bleiben es nur Theorien. Was denkt ihr? Gefällt euch der erste Trailer? Freut ihr euch auf die Serie? Schreibt es uns in die Kommentare!