Eigentlich hätten wir neue Details zu Borderlands 3 erst am 3. April, also morgen, erwartet. Aber von Übersee zwitschern bereits die Vögel vom Baum, an welchem Tag der Gearbox-Titel erscheinen wird. Oder handelt es sich nur um einen Aprilscherz?

Das beste was man am 1. April als News-Redakteur machen kann: Im Garten mit den Kindern spielen, Eis essen gehen, ein paar Runden in einem Battle Royale-Game beschreiten oder im Baumarkt Dinge kaufen – damit man sie daheim hat und sie irgendwann erledigen kann. Was man auf keinem Fall am 1. April machen sollte: News schreiben. Oder man ist so gescheit und schreibt vor, weil an diesem Tag kann eigentlich nichts normal ablaufen. Irgendwie ein komischer Brauch, denn wir mit unserer „Half-Life 3 erscheint exklusiv für den Epic Games Store“-Geschichte auch noch unterstützt haben. Deshalb solltet ihr auch diese Geschichte mit sehr viel Salz in der Suppe sehen!

Wie der offizielle (!) Borderlands-Account twitterte (und es daraufhin wieder löschte) erscheint Borderlands 3 am 13. September 2013. Es gab auch noch gleich einen weiteren Leak, nämlich Gold-Waffen-Skin-Packs für Vorbestell-Kunden. Den Tweet kann man noch immer per Archive.org nachverfolgen, sodass man mit Sicherheit sagen kann, er hat existiert. Ein weiterer Tweet erwähnte ein zweites Mal ein Gold Weapons Skins-Paket und ein weiterer enthielt eine Videoanzeige mit dem Epic Store-Logo. Dies deutet darauf hin, dass das Spiel möglicherweise das neueste ist, um eine exklusive Veröffentlichung dort zu sehen, anstatt auf Steam.

Es ist jedoch der 1. April, also können diese versehentlichen Lecks überhaupt nicht versehentlich sein, sondern ein bisschen verspieltes High-Level-Trolling. Genaueres sollten wir aber erst am 3. April glauben, wenn Gearbox mehr zu Borderlands 3 sagen wird.