Bill Gates tritt aus dem Microsoft “Board of Directors” zurück

Bill Gates (rechts) bei der Präsentation der allerersten Xbox-Konsole im Jahr 2001.

Nach seinem ursprünglichen Eintritt in den Verwaltungsrat am 4. Februar 2014 hat Microsoft bekannt gegeben, dass Bill Gates aus dem Verwaltungsrat ausgeschieden ist. Er bleibt als Berater von CEO Satya Nadella und als Teil der gesamten Führung als Technologieberater erhalten.

Bill Gates ist als sehr philanthropischer* Mensch bekannt *Link: Wikipedia. Sein Rücktritt dient in der Tat dazu, seine Zeit größeren Prioritäten wie globaler Gesundheit, Entwicklung, Bildung und Klimawandel zu widmen. Es ist möglich, dass selbst der jüngste Ausbruch des Coronavirus, der zu einer globalen Krise geführt hat, einschließlich der Annullierung der diesjährigen E3, seine Entscheidung, aus dem Verwaltungsrat auszutreten, beschleunigt hat. Aber seine Geschichte der Philanthropie zeigt, dass er mehr als bereit ist, in Zeiten großer Not oder in Zeiten allgemeiner Gesundheit zu helfen.

Gates hat vielleicht schon daran gearbeitet, zurückzutreten. Im Jahr 2008 wechselte er von seiner täglichen Rolle, um mehr Zeit mit seiner Stiftung zu verbringen. 2014 wechselte er erneut die Rolle und war Vorsitzender des Verwaltungsrates. CEO Satya Nadella, der erklärt hat, dass Microsoft das Netflix des Spielens sein soll, sagte in einer Erklärung, dass “es eine enorme Ehre und ein Privileg ist, über die Jahre mit Bill zusammengearbeitet und von ihm gelernt zu haben” und “Microsoft wird weiterhin davon profitieren: Bills anhaltende technische Leidenschaft und Beratung, um unsere Produkte und Dienstleistungen voranzutreiben.”

Bill Gates: Ein Mann der bereits Milliarden verschenkt hat

Er hat Milliarden verschenkt, aber selbst wenn er das getan hat, scheut er sich nicht vor kleinen und trivialen, aber dennoch bedeutungsvollen Möglichkeiten, etwas zu geben. Er wurde “der beste geheime Weihnachtsmann aller Zeiten” genannt, weil er nachgab und ein guter Kerl ist. Es ist keine Überraschung, dass er sich von der Geschäftsseite von Microsoft entfernen und sich mehr seiner Stiftung zuwenden möchte, um einen größeren Einfluss auf Dinge zu haben, die er möglicherweise für wichtiger hält.

Der Dokumentarfilm von Bill Gates über Netflix zeigt viel darüber, wer er ist, wie er zu einem so erfolgreichen Menschen wurde und warum er so ist – wie er ist. Er ist ein sehr starker Leser, seine Frau ist sehr in seine geschäftlichen Angelegenheiten involviert und zusammen arbeiten sie hart daran, einen sozialen Fußabdruck auf der Welt zu haben. Seine Mutter hat ihn in jungen Jahren sozial geprägt, was ihm nicht nur in der Geschäftswelt geholfen hat, sondern ihm auch geholfen hat, sich um Menschen zu kümmern.

Gates hat auch gelernt, zurückzutreten und andere führen zu lassen. Gates hat das Xbox-Projekt fast vollständig heruntergefahren, bevor es startete, da es keine Windows-Integration hatte. Ed Fries, der Mitbegründer von Xbox, teilte mit, dass das Treffen mit Gates eines der seltsamsten war, an dem er jemals teilgenommen hatte. Am Ende gab Gates dem Team grünes Licht und einige Jahrzehnte später ist Xbox eine der Top-Gaming-Marken der Welt.

Quelle: PRNewswire