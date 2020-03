Gerücht: Die Netflix-Serie von The Witcher wird einen weiteren Darsteller von Game of Thrones erhalten

The Witcher Staffel 2 - Fotomontage DailyGame - (C) Netflix

Die Dreharbeiten zu The Witcher, Staffel 2, sind in vollem Gange. Die Show kündigt bereits die meisten neuen Darsteller an, darunter Game of Thrones-Darsteller Kristofer Hivju als “Nivellan”. Ein neues Gerücht besagt jedoch, dass Hivju nicht der einzige ehemalige Game of Thrones-Star sein wird, der in der zweiten Staffel von The Witcher zu sehen ist, da ein neuer Bericht darauf hinweist, dass Natalie Dormer möglicherweise ebenfalls der Besetzung beigetreten ist.

Für die Uneingeweihten ist Natalie Dormer am bekanntesten für ihre Rolle als Margaery Tyrell in Game of Thrones – eine Rolle, die ihr zwei Nominierungen für die Screen Actors Guild Awards einbrachte. Dormer hat auch in einer Vielzahl anderer Fernsehprojekte und Filme mitgewirkt, und sie wäre zweifellos eine bedeutende Ergänzung der zweiten Staffel von The Witcher mit Henry Cavill in der Hauptrolle als Geralt von Riiva.

Gerücht stammt von Crewmitglied

Der Bericht über ihr mögliches Casting stammt von der The Witcher-Nachrichtenseite Redanian Intelligence. Es wird darauf hingewiesen, dass Fans es mit einem Körnchen Salz nehmen sollten, aber im Grunde kommt das Gerücht von einem Crewmitglied, der in den sozialen Medien “geplaudert” hat. So soll Dormer auf einem Pferd am Drehort gesichtet worden sein…

Obwohl Dormer definitiv mit The Witcher-Crewmitgliedern in Kontakt zu sein scheint, heißt das nicht, dass sie tatsächlich selbst an der Produktion beteiligt ist. Es ist möglich, dass Dormer nur mit Freunden zu Besuch war, ganz zu schweigen davon, dass sie mit ihrer Hauptrolle in Penny Dreadful: City of Angels zu beschäftigt ist, um in der zweiten Staffel von The Witcher zu erscheinen. Angesichts dessen sollten die Fans noch nicht zu aufgeregt sein.

The Witcher: Mark Hamill spielt nicht Vesemir

In der Zwischenzeit hat The Witcher bereits die meisten seiner Hauptrollen für die zweite Staffel besetzt. Zuletzt wurde die Besetzung von Kim Bodnia als Vesemir angekündigt, eine Rolle, die zuvor angeblich an Mark Hamill ging. Vesemir ist ganz leicht einer der am meisten erwarteten neuen Charaktere, die Fans in der zweiten Staffel von The Witcher sehen können, und es wird interessant sein zu sehen, was seine Geschichten in der kommenden Staffel sind.

Allerdings werden wir noch eine Menge Geduld haben müssen. Die Premire der zweiten Staffel von The Witcher startet im Jahr 2021. Die erste Staffel kann aktuell auf Netflix exklusiv gestreamt werden.

Quelle: Redanian Intelligence