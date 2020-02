The Witcher: NETFLIX stellt Schauspieler für Vesemir vor – es ist nicht Mark Hamill

Nach einem Gerücht, dass Mark Hamill – am besten bekannt als Luke Skywalker – in der zweiten Staffel von Netflixs wahnsinnig beliebter Witcher-Serie als Vesemir besetzt sein würde, hat der Digital-Streaming-Riese nun bestätigt, wer tatsächlich die Rolle übernehmen wird.

Es ist der erfahrene dänische Schauspieler Kim Bodnia, der Konstantin Vasiliev in der Spionagethriller-Fernsehserie Killing Eve porträtierte. Das sagte die Witcher-Showrunnerin Lauren Schmidt Hissrich zu dieser Casting-Wahl:

“Ich freue mich sehr, Kim Bodnia in der Besetzung von The Witcher begrüßen zu dürfen. Ich habe seine einzigartigen Talente in Shows wie Killing Eve und The Bridge bewundert und kann es kaum erwarten, dass er dem Charakter von Vesemir, der ein wesentlicher Bestandteil unserer kommenden Staffel ist, Kraft, Hartnäckigkeit und Wärme verleiht.”

Also, jetzt wissen wir, wer in der zweiten Staffel Vesemir darstellt, wenn es 2021 Premiere hat. Der Twitter-Channel @NXOnNetflix hat übrigens alle neuen Darsteller dargestellt:

The Continent just got a little bigger. Here's the new cast of #TheWitcher Season 2:

Yasen Atour as Coen

Agnes Bjorn as Vereena

Paul Bullion as Lambert

Kristofer Hivju as Nivellen

Thue Ersted Rasmussen as Eskel

Aisha Fabienne Ross as Lydia

Mecia Simson as Francesca

— NX (@NXOnNetflix) February 21, 2020