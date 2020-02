The Witcher Fan-Website stellt “Countdown” für Staffel 2 bereit

The Witcher - (C) NETFLIX

Als Netflix zum ersten Mal ankündigte, Andrzej Sapkowskis polnische Fantasy-Serie The Witcher in eine TV-Show mit Henry Cavill aufzunehmen, war sofort klar, dass das Game of Thrones-große Loch in der TV-Landschaft nicht mehr lange bestehen würde. Nach nur 10 Tagen im Streaming-Service wurde The Witcher 2019 schnell zur zweitbeliebtesten Show auf Netflix.

Ursprünglich basierend auf einer Reihe von Romanen und später angepasst an Videospiele, Grafikromane, einen Film und zwei separate Fernsehsendungen, gibt es eine Menge Inhalte für Fans, die im Vorfeld der zweiten Staffel der Netflix-Serie. Für diejenigen, die nach Geralt of Rivia noch mehr Geschichten sehen möchte, hat ein Fan einen Online-Taschenrechner erstellt, der nicht nur die wichtigsten Bücher und Spiele beschreibt, sondern auch genau angibt, wie lange es dauern wird, bis die zweite Staffel starten wird.

Der auf der Website OmniCalculator basierende The Witcher-Rechner ist ein Tool, mit dem man sich über Bücher, Videospiele oder beides informieren kann, um sich auf Netflix The Witcher: Staffel 2 vorzubereiten. Die Benutzer können auswählen, mit welchem ​​Medium sie beginnen möchten und mit welchem Tag, an dem sie anfangen möchten, wie viel Zeit sie täglich für die Aufgabe aufwenden können, und noch feinere Details wie ihre Lesegeschwindigkeit und ob das Durchspielen nur die Hauptstory oder ein Abschlusslauf sein soll. Probiert es doch selbst einmal aus.

So kann man sich die Zeit bis zur zweiten Staffel vertreiben…

Wenn ich nur die Main-Storyline aller drei Videospiele von CD Projekt RED spielen möchte, dafür 2 Stunden am Tag aufbringen und gestern bereits angefangen hätte, wäre ich am 12. April 2020 fertig. Spiele ich alle Nebenquests ebenso durch, also 100% von den Spielen inklusive ihrer Add-Ons, dann bin ich erst am 30. Juli 2020 fertig. Wenn ich 2 Stunden am Tag investiere.

Ein anderes Beispiel? Wenn ich jeden Tag 2 Stunden spiele und 1 Stunde zum Lesen der Bücher habe, dann bin ich mit dem Ganzen am 13. November 2020 fertig, wenn ich heute starte. Ihr habt also noch genug Zeit, wenn ihr alles über den Hexer herausfinden wollt. Da braucht es keine zweite Staffel von Netflix, wenn man nicht alles andere durch hat.

The Witcher kann jetzt auf Netflix gestreamt werden.