Seit dem ersten Teaser-Trailer zu Star Wars: The Rise of Skywalker kann man sich ab sofort die nächsten 8 Monate davon überzeugen lassen, welche Theroie J.J. Abrams im Film umsetzen wird. Zumindest wird es einige Spekulationen geben, dafür hat der Titel und die ersten Bilder schonmal gesorgt. Und natürlich der fiese Lacher vom Imperator.

Doch die Frage – aller Fragen – lautet: Stirbt Luke Skywalker, dargestellt von Mark Hamill, als Jungfrau? Wie der Darsteller nun auf diese Frage via Twitter antwortete: „Nein!“ – Zumindest wenn es nach dem Darsteller selbst geht. Dieser sagt nämlich:

„Bilde dir selbst deine eigene Hintergrundgeschichte. Es ist unbestimmt, aber in jener, die ich für ihn selbst gemacht habe, ist die Antwort: Nein.“

In der gesamten Star Wars-Film-Serie hat Luke nicht eine romatische Szene, außer zu dem Zeitpunkt, als er sich zu seiner Schwester hingezogen fühlte. Aber zum größten Teil konzentrierte sich Luke mehr darauf, ein Jedi zu werden und das Imperium zu besiegen, als seinen Seelenverwandten zu finden. Nach dem Jedi-Kodex ist die Ehe schließlich verboten, da „Angst vor dem Verlust ein Weg zur dunklen Seite ist“, so Meister Yoda. Offensichtlich zeigte sich die Wichtigkeit dieser Regel in der Prequel-Trilogie mit der verbotenen Liebe von Anakin und Padmé, aber Luke unterschied sich in vielerlei Hinsicht eindeutig von Darth Vader, also seinem Vater.

In Star Wars: The Last Jedi fand Luke seinen Tod, nachdem er dem Widerstand geholfen hatte, den Fängen des Ersten Ordens zu entkommen, aber in Hamills Gedanken starb Luke nicht als Jungfrau.

Mark Hamill ist nicht auf der Seite der Regisseure, Abrams und Johnson…

In der Vergangenheit hat Hamill seine Überzeugungen für Luke sehr deutlich gemacht. Star Wars-Fans werden sich daran erinnern, dass Hamill einmal gesagt hatte, dass er grundsätzlich nicht mit dem übereinstimmt, was Rian Johnson mit Lukas Story-Bogen in The Last Jedi gemacht hat, aber er hat seine Kritik inzwischen bereut. Hamill hat auch seine ursprünglichen Ideen bezüglich Luke in The Force Awakens enthüllt, die Luke, Han und Leia wiedervereinigt hätte. Vor kurzem deutete Hamill an, dass seine Rolle in Star Wars: The Rise of Skywalker einfach ein Cameo sein könnte. Vielleicht kommt er ja als Lichtgestalt zurück – das hatten wir schon ein paar Mal in Star Wars und warum auch nicht diesmal?

Disney sagt das Expand Universe sei Geschichte: Was wäre wenn aus Ben eine Rey wurde?

Es ist unnötig zu erwähnen, dass Hamill immer offen ist, mit seinen Fans über Star Wars und Luke zu sprechen, obwohl er nichts über zukünftige Filme preisgeben kann. Obgleich Hamill nicht offiziell bestätigen oder leugnen kann, ob Luke eine Jungfrau starb, stellt er das erweiterte Star Wars-Universum in Frage. In Star Wars Legends wurde Lukes Ehefrau Mara Jade vorgestellt, die eine beliebte Lieblingsfigur aus den Star Wars-Romanen ist. Zusammen hatten sie ein Kind namens Ben Skywalker. Weder Mara Jade noch ihr Sohn wurden bisher in den Filmen vorgestellt. Und Star Wars Legends wurde nach dem Kauf von Lucasfilm durch Disney aus dem Kanon einfach gestrichen. Nach der Titelveröffentlichung von Episode IX und der Tatsache, dass J.J. Abrams kürzlich sagte, dass es mehr über Reys Abstammung zu lernen gibt, stellt sich die Frage: Ist Rey Lukes Tochter?

Wahrscheinlich eine von vielen Spekulationen, die wir bis zum Filmstart mitmachen müssen. Und ich sie gerne mit euch teile.