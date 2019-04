Der Todesstern Nummer 2 kehrt überraschend in Star Wars 9 zurück, wobei man die zweite Supermegawaffe des Imperiums in den Gewässern von Endor sieht. Aber nicht nur das kommt von der alten Trilogie zurück ins Bild, auch das Lachen des Imperators im aktuellen Teaser-Trailer lässt auf seine Rückkehr schließen.

Einer der größten Kritikpunkte von Star Wars: Das Erwachen der Macht bestand darin, dass man zuviele Wiederholungen der Original-Story brachte. Klar, war der erste der neuen Star Wars-Filme auch starker Fan-Service, aber macht J.J. Abrams aus The Rise of Skywalker ein Rückkehr der Jedi-Ritter 2?

Der neue Trailer hat zumindest bestätigt, dass Superwaffen eine Rolle in Episode 9 spielen werden. Am Ende des aktuellen Teaser’s sieht man nämlich Rey, Finn, Poe, C-3PO, BB-8, D-O und Chewbacca auf einer Klippe mit Blick auf ein Meer und einige bekannte Wracks aus der Original-Trilogie. Der zweite Todesstern auf Endor, oder wo sollte er sonst abgestürzt sein? Kommen die Ewoks auch wieder vor? Hoffentlich! Aber was suchen sie auf Endor?

Der Imperator ist wieder zurück!

Immerhin kehr Ian McDiarmid zurück als Imperator. Er hat anscheinend den Absturz in die Tiefen des Todessterns und deren Explosion überlebt und sorgte zum Schluß des aktuellen Trailers für Gänsehaut mit einem Joker-Lachen. Doch was möchte man damit bezwecken? Und welche Rolle spielte schlußendlich Snoke in der Geschichte, der zugegeben relativ schnell in Die letzten Jedi das Zeitliche segnete? So viele Fragezeichen! Wahrscheinlich werden wir erst im Dezember 2019 die ganze Wahrheit erfahren. Auch Mark Hamill meint via Twitter: „Es ist an der Zeit, dass die 8 Monate dauerenden Spekulationen beginnen.“ Der Luke Skywalker-Darsteller findet den Titel auf jeden Fall „cool“.

Mehr zur aktuell laufenden Star Wars-Celebration 2019 findet ihr auf deren YouTube-Channel. Jede Menge Star Wars-News findet ihr auch auf unserer Tag-Seite!