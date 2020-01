The Witcher Staffel 2: Neue Details zum nächsten Drehort

The Witcher - (C) NETFLIX

Die erfolgreiche Netflix-Serie The Witcher, Staffel 2, wird laut Hauptdarsteller Henry Cavill in Kürze gedreht. Die jüngsten Sichtungen von Crew-Mitgliedern könnten den Drehort verraten. Kürzlich wurde in Schottland ein Location-Scout-Team auf dem Weg zur Isle of Skye gesehen, die in der Vergangenheit für viele Netflix-Shows eingesetzt wurde. Insbesondere wurde die Isle of Skye in Folgen von Daredevil gezeigt, einem Projekt, an dem auch The Witcher-Showrunnerin Lauren Hissrich beteiligt war.

Ein Crewmitglied des Location Teams hat auf seinem Instagram ein Foto gepostet, das besagt, dass sie “Auf der Flucht mit der The Witcher Scout Crew sind und die abgelegenen Einstellungen erkunden …”. Das Foto zeigt eine Crew, die über einen felsigen Strand und mitten in einer schöne Bucht. Ab sofort ist unbestimmt, welche Handlung Staffel 2 von The Witcher folgen wird, aber es gibt viele Fan-Theorien.

Obwohl Staffel 1 einige der Geschichten aus dem ersten Buch enthielt, erwarten viele weitere Erkundungen in Staffel 2. Es kann einige Gründe geben, warum die Isle of Skye in Staffel 2 von The Witcher verwendet wird. Ein Grund dafür ist, dass die Show die Insel Skellige noch nicht offiziell besucht hat. Skellige ist die Insel, von der die Figur Eist stammt, der Mann, der Königin Calanthe heiratet, und zu der Ciri nach der Schlacht in Cintra zu reisen versucht.

Die Liebe zur Meerjungfrau?

Eine andere Theorie besagt, dass dies möglicherweise ein Ort ist, an dem die Geschichte von Geralt und Löwenzahn (Jaskier in der Fernsehsendung) erzählt wird, der einen Mann begleitet, um seine Liebe, eine Meerjungfrau, kennenzulernen. Es ist ein starker Moment der Charakterbildung, der einige wichtige Entscheidungen in Geralt beeinflusst, aber dennoch eine lustige Nebengeschichte.

Neben den Theorien hat Showrunnerin Lauren Hissrich in Staffel 2 zwei wichtige Dinge bestätigt, einen Fokus auf das Aussterben von Monstern und eine einfachere Zeitleiste. In einer Antwort auf Reddit bestätigte Hissrich, dass die Geschichte von Staffel 1 nicht mit dem Rätsel des Aussterbens von Monstern zu tun hatte, weil sie den Hass des Menschen für die Hexer begründen wollte.

“Wir brauchten den Hass in der Serie, um zu verstehen, warum unser Held ein Außenseiter war. Also entschieden wir uns, die Monster für diese dreißig Jahre präsent zu halten.”

Die Timeline der ersten Staffel war eine große Debatte unter den Fans und erstreckte sich über 30 Jahre. Hissrich hat auch auf die Kommentare geantwortet und den Fans versichert, dass die zweite Staffel eine geradlinigere Zeitachse sein wird. Ob diese Timeline eine Reise nach Skellige beinhaltet oder nicht, ist noch nicht bekannt. The Witcher – Staffel 2 soll zwischen Februar und August mit einem Erscheinungsdatum im Jahr 2021 gedreht werden.

Die Fernsehserie The Witcher ist exklusiv auf Netflix erhältlich. Wenn ihr euch fragt wie es mit der Spieleserie weitergeht, dann haben wir die Antwort hier für euch (bei uns). Aber freut euch nicht zu früh. Bis zum nächsten The Witcher-Videospiel-Ableger wird noch einiges Wasser die Donau runterfließen. Die zweite Netflix-Staffel ist schneller hier.

Bleibt informiert! Holt euch unseren Newsletter, zweimal die Woche - aktuelle Games-News - per E-Mail.