Wie eifrige DailyGame-Leser es schon früher gewusst haben wird die Veröffentlichung von Battlefield 5 am Mittwoch stattfinden. EA und DICE haben sich aber dazu entschlossen die Flammen ein wenig zu schüren.

Der offizielle Battlefield-Account auf Twitter hat sich in „V“ (römische 5) umbenannt und kurz darauf ein kryptisches Kurz-Video ausgesendet.

Shhh… not long now.

Tune in for the #Battlefield V reveal on May 23: https://t.co/kpTnOyxuxr pic.twitter.com/zzIwGi0Y1w

— V (@Battlefield) 21. Mai 2018