Animal Crossing: New Horizons Update 1.7 behebt „Pascal-Fehler“

Alles Karneval! - Animal Crossing: New Horizons

Animal Crossing: New Horizons hat kürzlich das Update für Version 1.7.0 für die Nintendo Switch-Konsolen veröffentlicht, mit dem zusätzlich zu den saisonalen Ereignissen und Elementen, die im nächsten Monat erscheinen, ein Pascal-Fehler behoben wurde.

Das am 28. Januar veröffentlichte Update enthält hauptsächlich den Festivale-Inhalte. Festivale ist eine eintägige Tanzfeier, die vom echten Karneval inspiriert ist. Ein zurückkehrender NPC namens Pave the Peacock wird die Spieler damit beauftragen, Federn zu sammeln, um spezielle Möbelstücke aus der Pave-Serie zu erhalten. In früheren Spieleablegern von Animal Crossing konnten die Spieler auch Süßigkeiten sammeln und mit Dorfbewohnern Minispiele spielen, um Preise zu gewinnen, obwohl unklar ist, ob dieses Element des Festivals in New Horizons bleiben wird.

Was bringt das neue Update für Animal Crossing: New Horizons

Zusammen mit der Feier am 15. Februar behebt der Patch 1.7 für Animal Crossing: New Horizons ein Problem, bei dem Spieler das DIY-Rezept für den Meerjungfrauenzaun von Pascal nicht erhalten konnten. Pascal erschien im Sommer, nachdem Animal Crossing das Schwimm-Update veröffentlicht hatte. Die Nintendo Switch-Spieler haben seitdem hier und da kleine Probleme gemeldet. Das Mermaid-Set ist ein begehrtes Möbelstück in der New Horizons-Community, aber schwer zu bekommen. Der einzige Weg, um die Mermaid DIY-Rezepte zu erhalten, ist der Handel mit Jakobsmuscheln mit Pascal.

Neben der Behebung dieses kleinen Problems und des saisonalen Festivale-Ereignisses enthält das Update für Animal Crossing: New Horizons im Januar auch „weitere Anpassungen und Korrekturen“, um „das Spielerlebnis zu verbessern“, heißt es in Nintendos Patch-Notizen.

In Bezug auf die Feiertage können sich die Spieler in den kommenden Wochen auf eine Menge freuen, die auch durch das Update auf Version 1.7.0 bereitgestellt wird. Vor dem Festivale wird ein japanischer Feiertag namens Setsubun oder in der Animal Crossing-Sphäre Bean Day sein. Die Spieler können den Frühling begrüßen, indem sie mit dem Bean-Throwing-Kit, das bis zum 3. Februar bei Nook Shopping erhältlich ist, Bohnen auf andere Spieler werfen. Und erfahrene Spieler könnten sich auf das Figurenmodell von Resetti freuen, das den Groundhog Day feiert und bis zum 2. Februar auch über die Nook Shopping App erhältlich ist.

Valentinstag in Animal Crossing: New Horizons

Natürlich ist der Februar auch der Monat des Neujahrsfestes und des Valentinstags. Nintendo Switch-Spieler können beide Feiertage in New Horizons nach Herzenslust feiern. Zum Valentinstag fügt Animal Crossing ein Schokoladenherz und ein Rosenstraußherz hinzu, die beide für 1.200 Glocken erhältlich sind. Das koreanische Neujahr kann mit dem legendären Geldbeutel gefeiert und das chinesische Neujahr kann ähnlich mit dem roten Umschlag eingeleitet werden.

Um den Super Bowl der NFL zu feiern, werden bis zum 15. Februar zwei neue Sportartikel bei Nook Shopping erhältlich sein: der American Football Rug (Kaufpreis: 2.000 Glocken) und das Cheering Megaphone (Kaufpreis: 1.500 Glocken).

Animal Crossing: New Horizons ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich.