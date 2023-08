6 Monate PlayStation VR2 – Hardware Review

Ich bin wirklich begeistert

Die Evolution der Virtual-Reality-Headsets hat immer wieder Herausforderungen und Kompromisse mit sich gebracht. Die Suche nach dem perfekten System ist eine Gratwanderung zwischen beeindruckender Grafik und nahtlosem Nutzungskomfort. Diese Balance zu finden, ist keine leichte Aufgabe. Doch inmitten dieser komplexen Landschaft stellt Sonys PlayStation VR2 eine erfrischende Neuheit dar, die viele dieser Herausforderungen gekonnt angeht.

Ein bemerkenswerter Aspekt der PlayStation VR2 ist ihre gelungene Kombination aus einfacher Benutzung und ansprechender Grafik. Im Vergleich zu einigen kabellosen VR-Headsets, die möglicherweise grafisch eher an Smartphone-Spiele erinnern, bietet die PSVR2 eine visuelle Qualität, die in die Nähe von Triple-A-Titeln kommt. Ein kabelgebundenes Setup mag vielleicht zunächst skeptisch machen, doch die PSVR2 beweist, dass der Kabelanschluss sich lohnt, um ein beeindruckendes visuelles Erlebnis zu bieten.

PlayStation VR2 – Meilen weiter als die erste Version der VR

Der Einrichtungsprozess der PSVR2 ist erfreulich unkompliziert. Ohne die Notwendigkeit von Basisstationen oder Kameras, die auf den Nutzer ausgerichtet sein müssen, gestaltet sich das Anschließen der PlayStation VR2 an die PS5 mittels eines einzigen USB-C-Kabels als reibungslos. Was für mich bereits die erste gewaltige Erleichterung war, nach dem Kabelsalat der VR.

Und nicht nur das. Die erste VR Brille verlangte ein Zwischenstück um dann mit der PlayStation verbunden zu werden. Plus eine PlayStation Kamera, welche die Bewegungen der Brille verfolgen sollte. Soweit ich mich erinnere waren dies 2 Kabel an meinem Hinterkopf, die Kamera und das extra anzuschließende Kopfhöhrer Headset. Das Alles war auf ein Mal weg.

Die Controller sind unglaublich leicht

Die kabellosen Controller sind einfach zu paaren und ermöglichen einen schnellen Start ins VR-Erlebnis. Die kluge Verwendung von Eye Tracking erleichtert die Justierung der Linsen und ermöglicht ein optimales Seherlebnis. Und in der Kombination aus den ergonomischen Controllern und der Verfolgung der Augen, macht das die Steuerung so viel angenehmer als zuvor. Die PlayStation VR2 ist generell in der Handhabung so viel Nutzerfreundlicher als die Alte.

Ein bemerkenswerter Fortschritt ist auch die raumbezogene Interaktion. Während andere Systeme komplizierte Einrichtungen erfordern, um die Spielerfahrung im Raum zu optimieren, bietet die PSVR2 ein einfaches Verfahren zur Erfassung der Spielfläche. Die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Spielpositionen zu wechseln, sei es sitzend, stehend oder im Raum bewegend, ermöglicht eine Flexibilität, die den Wechsel zwischen den Positionen mühelos gestaltet.

Der Komfort der PSVR2 ist spürbar besser gestaltet, mit einem Kopfbügel, der sich einfach anpassen lässt, und einem gut ausbalancierten Gewicht. Obwohl Brillenträger möglicherweise noch Kompromisse eingehen müssen, bietet die PSVR2 dennoch eine bequeme Option für diese Gruppe.

Horizon: Call of the Mountain – Die PlayStation VR2 zeigt sich von der schönsten Seite

Die Grafikqualität der PSVR2 ist beeindruckend und übertrifft frühere Modelle deutlich. Mit einer sauberen Darstellung und verbessertem 3D-Effekt ist das Eintauchen in Spiele wie Horizon: Call of the Mountain eine visuelle Freude. Obwohl einige kleinere Unzulänglichkeiten in Bezug auf Linsenstruktur oder Clipping-Fehler auftreten können, sind diese Nuancen angesichts der beeindruckenden visuellen Pracht leicht zu übersehen.

Die Vielfalt der verfügbaren Spiele für die PlayStation VR2 ist beeindruckend, obwohl eine genauere Prüfung zeigt, dass nicht alle neu oder speziell für dieses System entwickelt wurden. Dennoch bietet die Kombination aus adaptierten und nativen PSVR2-Spielen eine breite Palette von Erlebnissen, die unterschiedlichen Vorlieben gerecht werden.

Besonders Indie Titel können Fluch und Segen sein. Denn während manche sich als Fehlkauf herausstellen, finde ich mich am häufigsten zu Games wie Beat Saber zurückkehren. Da der Fun Faktor im Spiel mich viel länger im VR-Spaß versinken lässt. Und mit der Queen Playliste und anderen Rock Songs, habe ich auch noch Genuss für die Ohren dabei.

Fazit zur PlayStation VR2

Die PSVR2 bietet eine beeindruckende Steuerung durch Augenerkennung, und die Hinzufügung eines Rüttelmotors und die Möglichkeit zur Verwendung von Wireless-Headsets tragen zur Immersion bei. Die gelegentliche VR-Übelkeit kann jedoch eine Herausforderung sein, abhängig von den gespielten Inhalten und der Empfindlichkeit des Spielers. Mich selbst erwischt diese ja nicht, aber Freunde waren davon relativ schnell betroffen.

Wenn ich etwas verbessern würde, dann wäre dies der Gummi-Rahmen um die Augen. Welcher zwar angenehm weich ist und sich einfach anpassen lässt. Aber (zumindest kommt es mir so vor) schnell zu einem Hitzegefühl im Gesicht führt und zu Schweißausbrüchen. Besonders bei sehr bewegungs-lastigen Spielen wie Beat Saber.

Insgesamt überzeugt die PlayStation VR2 mit einer ausgewogenen Mischung aus einfacher Benutzung und eindrucksvoller Grafik. Während es möglicherweise nicht das ultimative VR-System ist, bietet es dennoch einen beeindruckenden Kompromiss zwischen Qualität und Bequemlichkeit. Mit einer breiten Palette von Spielen, einer bemerkenswerten Grafik und einer einfachen Einrichtung ist die PSVR2 eine empfehlenswerte Wahl für Spieler, die auf der Suche nach einer qualitativ hochwertigen VR-Erfahrung sind.

Wenn ihr mich fragt ob sie das Investment wert war, denn immerhin kostet die PlayStation VR2 knapp 600 €, dann kann ich euch klar JA sagen. Denn ich habe jetzt bereits mehr Zeit in die VR Games gesteckt als in all den Jahren mit der ersten Version der Brille.

Review Wertung