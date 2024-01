PS5-Spiel ohne Wissen der Entwickler veröffentlicht

Die PlayStation-VR2-Portierung des Flugsimulators Ultrawings 2 wurde vorzeitig veröffentlicht. Bit Planet Games, der Entwickler des Spiels, hat keine Ahnung, wie es zum PS5-Release kam. Trotz der überraschenden Veröffentlichung arbeitet das Unternehmen bereits an Updates für den Titel.

Ultrawings 2 wurde ursprünglich 2022 für den PC und die Meta-Quest-VR-Headsets veröffentlicht. Das Spiel eroberte mit seiner farbenfrohen Grafik, der leicht verständlichen Spielmechanik und dem unterhaltsamen Spielablauf die Herzen vieler Spieler. Auf Steam hat der Titel eine überwiegend positive Gesamtbewertung. Die Spieler lobten Ultrawings 2 als eine bessere Version seines Vorgängers, des ursprünglichen Ultrawings. Bit Planet Games, der Entwickler der Serie, wollte sein neuestes Werk Anfang 2024 auf der Sony PS5 über die PS VR2 veröffentlichen. Das in Texas ansässige Studio war jedoch überrascht zu erfahren, dass Ultrawings 2 ohne sein Wissen bereits auf der Plattform veröffentlicht wurde.

Bit Planet Games hat in einem kürzlich veröffentlichten Twitter-Post bekannt gegeben, dass Ultrawings 2 für die PS VR2 am 25. Januar veröffentlicht wurde. Die Veröffentlichung kam völlig unerwartet. Das Unternehmen hat für den PS5-Launch geworben und dabei die Auswahl an einzigartigen Flugzeugen, Hunderte von Missionen und die volle HOTAS-Unterstützung (Gashebel und Stick) von Ultrawings 2 hervorgehoben. Viele Spiele, die mit der PS VR2 kompatibel sind, sind Simulatoren. Diese können mit speziellen Peripheriegeräten gespielt werden.

Die Portierung von Ultrawings 2 wurde neu veröffentlicht. In dem Spiel steuern die Spieler eine Vielzahl einzigartiger Flugzeuge in Missionen, die in einer Inselwelt stattfinden. Die Portierung nutzt das haptische Feedbacksystem des PS-VR2-Sense-Controllers. Außerdem bietet sie Echtzeit-Beleuchtung, eine bessere Grafik und Unterstützung für eine Bildwiederholfrequenz von 90 Hz, neben anderen Verbesserungen.

Ultrawings 2 für die PS5 veröffentlicht

Ein Update zur Behebung einiger Probleme der PS-VR2-Portierung von Ultrawings 2 wurde bereits eingereicht und wird laut Bit Planet Games bald verfügbar sein. Der Entwickler behauptete jedoch, dass das Spiel auch ohne Day-One-Patch ziemlich solide sei. In letzter Zeit kamen viele Titel mit umfangreichen Updates auf den Markt, wie zum Beispiel Marvel’s Spider-Man 2 und sein 37 GB großer Day-One-Patch. Da Ultrawings 2 nur 7 GB Speicherplatz benötigt, wird sein erstes Update wahrscheinlich genauso bescheiden ausfallen.

Shadow dropping Ultrawings 2 on PSVR2 today was not on our 2024 bingo card but, well, here we are. — Bit Planet Games (@BitPlanetGames) January 25, 2024

Sony investiert weiterhin stark in echte VR-Erlebnisse mit Initiativen wie der PlayStation VR2. Spieler, die die relativ neue Technologie nicht nutzen, könnten dennoch von dem Engagement profitieren. Patente deuten darauf hin, dass Sony VR-spezifische Technologien wie Blickverfolgung in Nicht-VR-Spiele einbauen könnte.