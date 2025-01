Arken Age (PS VR2) – Game Review

„Arken Age“ ist ein VR-Action-Adventure-Spiel, entwickelt von VitruviusVR, das die Spieler in die terraformierte Fantasiewelt des Bio-Schlunds entführt. Als biologische außerirdische Waffe liegt es an Ihnen, die Geheimnisse dieser Welt zu lüften und gegen die Invasion des Usurpators Hyperion und seiner Legion zu kämpfen.

Arken Age Story

Die Handlung von „Arken Age“ dreht sich um das mysteriöse Verschwinden des Großen Arboristen, dem Schöpfer des Bio-Schlunds. Ohne seine Führung wird die Welt von Hyperion und seinen korrupten Soldaten bedroht. Als Spieler schließt du dich der außerirdischen Rasse der Nara an, um die Wahrheit hinter dem Verschwinden des Arboristen aufzudecken und den Bio-Schlund zu retten.

Arken Age Gameplay

Arken Age bietet ein intensives, physikbasiertes Kampfsystem, das sowohl Schusswaffen als auch Nahkampfwaffen umfasst. Besonders der Schwertkampf sticht hervor, da Hiebe und Stiche unterschiedliche Auswirkungen haben und Gegner mit Schilden blocken oder ausweichen können, was den Kämpfen Tiefe verleiht. Die Steuerung erfordert eine aktive Körperbewegung, einschließlich Kopfbewegungen zum Umschauen, was für VR-Neulinge eine Herausforderung darstellen kann, aber auch eine immersive Erfahrung bietet.

Neben den Kämpfen können Spieler springen, klettern und schwimmen, was ein dynamisches und abwechslungsreiches Spielerlebnis schafft. Die Möglichkeit, Waffen mit bis zu 30 einzigartigen Modifikationen anzupassen, sowie Crafting-Mechaniken, bei denen beispielsweise Schrott in Hyperion-Legierungen umgewandelt wird, erweitern die Spieltiefe zusätzlich.

Schöne Grafik & solides Audio

Auf der PlayStation VR2 beeindruckt Arken Age mit einem Grafik-Boost-Modus, der eine flüssige Darstellung mit 90 FPS ermöglicht. Besitzer einer PS5 Pro können sogar bis zu 120 FPS erleben, wobei auch die 90 FPS-Option bereits großartige visuelle Qualität bietet. Besonders die Kletterpassagen stechen durch ihre Schönheit und flüssige Darstellung hervor. Das Audio-Design ist solide und erfüllt seinen Zweck, ohne jedoch besonders hervorzustechen.

Intuitive Steuerung (wenn man sie kapiert)

Die Steuerung von „Arken Age“ ist präzise und reaktionsschnell. Die Herausforderung liegt eher in der Anpassung des Spielers an die VR-Umgebung, insbesondere was die Orientierung und den Einsatz des gesamten Körpers betrifft. Das Management der verschiedenen Waffenpositionen am Körper erfordert Eingewöhnung, trägt jedoch zur Immersion bei und bietet eine neuartige Spielerfahrung.

Fazit zu Arken Age

Arken Age ist ein gelungenes VR-Action-Adventure, das besonders auf der PlayStation VR2 seine Stärken ausspielt. Die Kombination aus physikbasierten Kämpfen, vielfältigen Bewegungsmöglichkeiten und umfangreichen Personalisierungsoptionen macht es zu einem empfehlenswerten Titel für VR-Enthusiasten. Obwohl die Designs der Aliens Geschmackssache sind und die Umgebung nicht ganz die Imposanz von Titeln wie „Horizon Call of the Mountain“ erreicht, bietet „Arken Age“ ein starkes Gesamtpaket, das sowohl visuell als auch spielerisch überzeugt. Für Fans von VR-Actionspielen ist es definitiv einen Versuch wert.

Arken Age erscheint heute für PlayStation VR2 und PCVR.

Dieser Artikel wurde mithilfe von Künstlicher Intelligenz erstellt, jedoch vor der Veröffentlichung von einem Menschen überprüft.

