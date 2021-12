4 neue Otome Games sind für 2022 geplant

Paradigm Paradox (c) Idea Factory, Otomate

Askys Games bringt Romantik in den Westen, da sie 2022 vier Otome Games für Nintendo Switch veröffentlichen werden.

Otome Games sind im Allgemeinen visuelle Romane und vor allem Dating-Simulatoren für Mädchen und junge Frauen. Obwohl das Finden der Liebe nicht immer die Hauptgeschichte ist, gibt es im Allgemeinen eine Nebenhandlung, bei der die Hauptfigur zwischen mehreren Partnern wählen muss. Askys Games – spezialisiert auf die Übersetzung japanischer Spiele ins Englische – hat kürzlich neue Spiele des Genres angekündigt, die veröffentlicht werden sollen.

Advertisment

Lover Pretend, Paradigm Paradox, Kimi wa Yukima ni Koinegau und Piofiore: Episodio 1926 werden alle 2022 auf der Nintendo Switch in englischer Sprache erhältlich sein. In Lover Pretend spielt man eine Universitätsstudentin und aufstrebende Drehbuchautorin während sie für einen Liebesfilm gecastet wird. Paradigm Paradox nimmt mehr einen Science-Fiction-Aspekt an, in der eine junge Stundentin gelangweilt vom Leben ist und in einer Welt voller Ungeziefer lebt. Kimi wa Yukima ni Koinegau bietet einen Plot mit Monstern, Hellseherei und Liebe. Piofiore: Episodio 1926 ist die Fortsetzung von Piofiore: Fated Memories, das 2019 veröffentlicht wurde. Episodio 1926 zeigt die Protagonistin des Spiels im Kampf gegen die Mafia die um die Vorherschafft der Stadtreviere streitet.

Leider gibt es noch kein Releasedatum für die vier Titel, allerdings hat Aksys Games bereits Trailer zu ihnen veröffentlicht. Ein weiteres Otome Game von Aksys Games, welches schon vor einiger Zeit angekündigt würde, hat schon ein Datum für die Veröffentlichung bekommen. Variable Barricade kommt am 24. Februar für die Nintendo Switch auf den Markt.

Wer nicht bis 2022 warten kann, der kann einmal in unseren Beitrag reinschauen in welchem wir ein paar der besten Otome Games aufgelistet haben die es zurzeit für PC und Konsole gibt.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren