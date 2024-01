2023: PS4 übertrifft Xbox Series X/S bei Softwareverkäufen in Europa

Du würdest vielleicht denken, dass die Ära der PlayStation 4 (PS4) vorbei ist, aber die Zahlen erzählen eine andere Geschichte. Laut Daten der GSD (Games Sales Data) haben die Softwareverkäufe der PS4 in Europa tatsächlich die Softwareverkäufe der aktuellen Xbox-Generation, Xbox Series X/S, im vergangenen Jahr übertroffen.

Seit dem Launch der PlayStation 5 (PS5) sind bereits über dreieinhalb Jahre vergangen, und dennoch erzielt ihr Vorgänger weiterhin beeindruckende Verkaufszahlen. Im Jahr 2023 belegte die PS4 den vierten Platz bei den Softwareverkäufen in Europa, knapp hinter PC, PS5 und der Nintendo Switch. Die Xbox Series X/S landete auf dem fünften Platz.

Xbox: Immer mehr Game Pass-Besitzer

Das Microsoft eher auf digitale Downloads und Cloud-Gaming setzt, sollte unlängst bekannt sein. Mit dem Xbox Game Pass gibt es Day-One-Veröffentlichungen der Xbox Game Studios und Bethesda gleich am ersten Tag. Für die wohl mehr als 30 Millionen XGP-Besitzer gibt es wenig Gründe, sich einen dieser Titel noch zu kaufen – vor allem physisch! Trotzdem konnte sich die Xbox Series X/S auch im Bereich der verkaufen physischen Spiele steigern. Die Xbox konnte also auch in Europa hier dazugewinnen!

Allerdings muss man der PS4 schon etwas zugestehen: den Anstieg der Hardwareverkäufe! Diese sind in Europa im Jahr 2023 um satte 671% gestiegen, wie GamesIndustry.biz aufzeigt. Dies ist auf Verbesserungen in der Versorgungskette der Konsole zurückzuführen, nachdem sie 2022 knapp war. Interessanterweise verzeichnete die PS4 einen Rückgang der Softwareverkäufe im Vergleich zum Vorjahr, im Gegensatz zur Xbox Series X/S, die höhere Spielverkäufe als 2022 verzeichnen konnte. Für die Microsoft-Konsole war es trotzdem noch nicht möglich die PS4 zu überholen. Vielleicht 2024!

PS5 im Plus! Nintendo Switch im Minus.

Währenddessen verzeichnete die PS5 einen Anstieg der Hardwareverkäufe um 177%, ebenfalls dank einer verbesserten Versorgung. Mit der PS5 Pro – sollte es tatsächlich eine im Herbst 2024 geben – könnte es kurzfristig wieder anders aussehen.

Die Nintendo Switch hingegen verzeichnete einen Rückgang von 10% gegenüber dem, was sie 2022 erreicht hatte. Die Zahlen zeigen deutlich, dass die ältere Generation der Konsolen noch nicht bereit ist, die Bühne zu verlassen, und dass die Verfügbarkeit von Spielen im Abonnementdienst einen spürbaren Einfluss auf den traditionellen Verkauf von Spielen hat.

Europa-Charts: Die meistverkauften Games 2023

Die “digitalen und physischen Verkaufscharts” (mit Stern*) für Europa für das ganze Jahr 2023:

EA Sports FC 24 Hogwarts Legacy FIFA 23 Call of Duty: Modern Warfare 3 Grand Theft Auto V (GTA 5) Diablo 4 The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom Red Dead Redemption 2 Super Mario Bros. Wonder Marvel’s Spider-Man 2 Star Wars Jedi: Survivor Assassin’s Creed Mirage Mario Kart 8 Deluxe Call of Duty: Modern Warfare 2 F1 23 Nintendo Switch Sports Resident Evil 4 Remake God of War Ragnarok NBA 2K23 It Takes Two

* Woher stammen die Daten? Die digitalen GSD-Daten umfassen Spieleverkäufe von Unternehmen, die über Steam, Xbox Live, PlayStation Network und Nintendo eShop verkauft werden. Zu den wichtigsten teilnehmenden Unternehmen gehören Activision Blizzard, Bandai Namco, Capcom, Codemasters, Electronic Arts, Embracer Group (einschließlich Gearbox, Koch Media, Sabre Interactive), Focus Entertainment, Konami, Marvelous Games, Microids, Microsoft (einschließlich Bethesda), Milestone, Nacon, Paradox Interactive, Quantic Dream, Sega, Sony, Square Enix, Take-Two, Ubisoft und Warner Bros.

Nintendo und 505 Games sowie andere kleinere Herausgeber sind nicht vollständig! Bei Nintendo-Spielen werden also keine digitalen Verkaufszahlen mitgerechnet, da sie nicht der GSD gemeldet werden!