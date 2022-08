100.000 XP pro Spiel in Warzone Season 5: So geht’s!

Call of Duty: Warzone - Die neue Pacific-Map startete am 8. Dezember 2021, damit verschmolz das Battle Royale-Spiel mit Vanguard. - (C) Activision

Dank des neuen Events “Operation Last Call” in Warzone Pacific Season 5 kannst du pro Spiel über 100.000 XP verdienen. So fliegst du quasi durch die Levels und den Battle Pass. So gelingt der einfache Trick!

Wie bei jeder Season wird dein Level zurückgesetzt und bringt dir einen neuen Battle Pass. Während Doppel-XP-Events eine schöne Sache sind, um das Level zu erhöhen und neue Waffen aufzuwerten, gibt es mit “Operation Last Call LTHM” eine neue Möglichkeit, über 100.000 Erfahrungspunkte pro Spiel zu verdienen.

10 Level pro Spiel aufsteigen: Der Call of Duty-YouTuber PrestigeIsKey zeigt uns, wie es funktioniert.

100.000 XP pro Spiel in Warzone Season 5

Um über 100.000 XP pro Match zu verdienen, muss man in Operation Last Call LTM einsteigen und so viele Entschärfungskits kaufen, wie du kannst. Steck dir die Taschen damit voll!

Du bekommst XP und Fraktionsmarken für jedes gekaufte Entschärfungskit. Und da diese sehr günstig sind, kannst du jede Menge davon einkaufen und eine Menge an XP pro Spiel sammeln.

Wie funktioniert es? Was du für 100.000 XP pro Spiel in Warzone Pacific Season 5 tun musst:

Melde Dich Solo für Operation Last Call an Lasse im Spiel einen Doppel-EP-Token platzen Lande so weit wie möglich weg von den Bombenstandorten Sammle so viel Geld wie möglich und vermeide alle Feinde Sammle weiter Bargeld bis zum letzten Zirkel und gehe dann zu einer Kaufstation Kaufe so viele Bomben-Entschärfungs-Kits wie möglich Erhalte XP für jedes gekaufte Entschärfungskit, sodass du bis zu 10 Stufen pro Spiel aufsteigen kannst

Call of Duty: Warzone ist ein Free-to-Play-Spiel, das am 10. März 2020 für PS4, Xbox One und Windows PC veröffentlicht wurde. Heuer erschien auch eine Version für PlayStation 5 und Xbox Series X/S. Warzone 2 befindet sich bereits in Entwicklung und startet nach der aktuellen Pacific Season 5.

