Zack Snyders Justice League könnte eine Fortsetzung erhalten

Justice League - (C) Warner Bros.

Es gibt verschiedene Meinungen zu Zack Snyders Justice League-Version, aber grundsätzlich kommt es bei den DC-Fans gut an! Nach einer jahrelangen Odyssee war es letzte Woche endlich soweit und die „wahre“ Version des Justice League-Films aus dem Jahr 2017 wurde bei uns nun via Sky Cinema veröffentlicht. Und die vierstündige Version könnte eine Fortsetzung erhalten!

Diese neue Version, die als Zack Snyders Justice League bezeichnet wird, ist der Film, den Snyder vor all den Jahren veröffentlichen wollte. Dies ist eine Version der Justice League (größtenteils), die frei von der Einmischung von Warner Bros. und dem Einfluss von Joss Whedon ist, der wesentliche Änderungen am Original vornahm, als Snyder nach einer Familientragödie aus dem Projekt aussteigen musste.

Die überwiegende Mehrheit der Fans und Kritiker liebt die Version von Justice League und viele fragen sich ob es es eine Fortsetzung geben könnte. Immerhin gab es auch eine Zeit, nach Kino-Veröffentlichung, wo sich niemand vorstellen konnte, dass Warner Bros. einige Millionen für die Zack Snyders-Version des Films locker machen könnte.

Zack Snyders Rückkehr in das DC Expand Universe?

„Ich gehe immer, was ist wahrscheinlicher?“ sagte Zack Snyder gegenüber Entertainment Weekly. „Dass Warner Bros. mich bitten würde, eine Fortsetzung von Justice League zu machen? Oder dass sie einen drei Jahre alten Film wiederbeleben, Millionen von Dollar ausgeben würden, um ihn wieder in meine ursprüngliche [Vision] zu versetzen und ihn dann zu veröffentlichen? Ich denke dass die Fortsetzung ein wahrscheinlicheres Szenario gewesen wäre als das, was gerade passiert ist. Angesichts dessen sage ich wohl: ‚Wer weiß, was die Zukunft bringt?'“

Warner Bros. wird wohl irgendwann eine Entscheidung fällen müssen, ob man Snyder eine Chance für eine Fortsetzung gibt.

Im Moment freut sich der US-amerikanische Filmregisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent Zack Snyder über sein neuestes Werk, Army of the Dead, der am 21. Mai 2021 (9:00 Uhr deutscher Zeit) auf Netflix Premiere feiert.

Wann startet Zack Snyders Justice League auf Blu-ray?

Der DVD- und Blu-ray-Start wird laut Universal Picture Home Entertainment ab dem 27. Mai 2021 sein. Der Film wird auf zwei Discs gesplittet sein. Zack Snyders Justice League benötigt also zwei Blu-rays für die 4K-Auflösung.

Außerdem sollen wir „nur“ 20 Minuten Bonusmaterial zum Hintergrund der Entstehung erhalten, wobei man hierfür vielleicht irgendwann einmal eine eigene Dokumentation rausbringen könnte. Ob eine Steelbook- oder Sonder-Editionen verfügbar sein werden ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Zack Snyders Justice League kann aktuell auf Sky Cinema angesehen werden, was gegen die Erwartungen des Machers spricht.