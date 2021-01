Xbox Series Z: Fan zeigt beeindruckendes Handheld-Konzept auf TikTok

TikTok ist derzeit angesagt bei allen Altersgruppen. (Bildquelle: Pixabay)

Ein von Fans erstelltes Modell einer Xbox Handheld-Konsole geht auf TikTok viral. Im Video wird die „Xbox Series Z“ als mögliche neue Konsole vorgestellt. Die Zuseher zeigen sich begeistert!

Der TikTok-Account ImKashama erstellt immer wieder hypothetische Geräte, die er auf der sozialen Plattform präsentiert. Obwohl Microsoft derzeit keine Anzeichen dafür macht, eine Handheld-Konsole herauszubringen, könnte die Series Z durchwegs bei den Spielern überzeugen.

Die Xbox Series Z von ImKashama hat die selbe Grundform eines Nintendo DS. Durch drücken auf das Xbox-Logo geht di Show los, plötzlich ragen zwei zusammenklappbare Joysticks aus dem Rahmen heraus. Alle Xbox-typischen Tasten befinden sich in derselben Konfiguration, die Fans sofort erkennen. Ebenso gibt es einen ausziehbaren Touchscreen zwischen den Joysticks.

Der Startbildschirm der hypothetischen Xbox-Konsole ähnelt stark der One oder Series X/S. Im Video zeigt der TikTok-Account die Spiele Far Cry 6 und Among Us. Man könnte sich durchaus vorstellen, dass dieses Gerät das Xbox Cloud Gaming benutzt, um seine Grafikpracht zu erhalten, ebenso den Xbox Game Pass. So abwegig ist die Idee auch nicht, nachdem der Dienst von Microsoft nun auch für Android-Smartphones verfügbar ist.

Bringt Microsoft jemals eine Xbox Handheld-Konsole auf den Markt?

Das Unternehmen aus Redmond, USA, hatte im Laufe der Jahre immer wieder die Idee eine Handheld-Konsole zu entwerfen. Bisher hat keines der Designs je die Konzeptphase überschritten. In der Xbox 360-Ära wurde ein Handheld mit dem Namen „Xboy“ geähnselt und es gab vor fast 10 Jahren Gerüchte über ein Surface-Tablet, dass auf Xbox-Spiele ausgerichtet war.

Die Xbox Series Z von ImKashama auf TikTok wird wahrscheinlich nie auf den Markt kommen, aber das Video sieht ziemlich cool aus. Leider hat er auf die Schultertasten vergessen, die unweigerlich zum Gameplay auf der Xbox-Konsole beitragen.

Die Xbox Series V hätte mehr Potenzial, wenn man sich den Beitrag aus dem Oktober anschaut.

Microsoft hat immer wieder an Xbox Handheld-Designs gearbeitet, herausgekommen ist dabei aber nie etwas. Dieser Markt gehört aktuell alleine Nintendo.