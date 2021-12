Xbox Series X/S hat 10 Millionen-Marke nach Black Friday-Week erreicht

PS5 vs. Switch vs. Xbox Series X/S - Bildmontage: DailyGame - (C) Sony, Nintendo & Microsoft

Die weltweiten Hardware-Verkaufszahlen-Schätzungen wurden enthüllt und demnach hätte die Microsoft Xbox Series X/S nun weltweit mehr als 10 Millionen verkaufte Konsolen. Die Nintendo Switch liegt aktuell bei 97 Millionen und die PlayStation 5 aktuell bei 15 Millionen verkaufter Stück.

In der Woche vom 22. bis 28. November 2021 verkaufte sich die Switch am meisten, mit 1.614.507 verkauften Einheiten, weltweit. Die Xbox Series X/S hat es seit dem Start der beiden Konsolen im November 2020 erstmals geschafft, die PS5 zu übertreffen. Das deutet auch darauf hin, dass die Bericht der US-Einzelhändler über die Top-Verkaufszahlen der Xbox Series S übereinstimmen.

Advertisment

Die Microsoft Xbox Series X/S verkaufte in der besagten Verkaufswoche 862.857 Einheiten, wie VGChartz.com berichtet. Damit liegt der lebenslange Absatz der Konsole bei 10,09 Millionen Einheiten. Die PS5-Konsolen verkauften sich in der gleichen Woche 801.603 Mal, was dazu führt, dass die gesamten PS5-Verkaufszahlen seit Release bei 15,75 Millionen Stück liegen.

Welchen Schub bringt die Black Friday-Week 2021 für die Spielekonsolen?

Verglichen mit dem Vorjahr verkaufte sich die Nintendo Switch um 3,9% schlechter, die PS5 um 157,3% und die Xbox Series X/S um 308,4% besser. Die absoluten Verlierer war die “Old-Generation”: Die PS5 verkaufte sich weltweit nur 27.559 Mal, was ein Rückgang von 83,7% bedeutet. Die Xbox One gar nur mehr 13.920 Mal, was ebenfalls ein deutlicher Rückgang von 86,7% ist.

Im Vergleich mit der Vorwoche brachte die Black Friday-Week einen ordentlichen Mehrumsatz: Die Nintendo Switch stieg um 855.00 Einheiten, die PS5 um 373.000 und die Xbox Series X/S um 536.000. Man muss auch dazu sagen, dass die kleinere Variante, die Xbox Series S, jene Konsole war, die auch meistens verfügbar war. Die leistungsstärkere Xbox Series X wird aktuell öfters über All-Access von diversen Einzelhändlern verkauft, allerdings sind diese “Drops” spärlich.

Weltweite Hardware-Verkaufszahlen (Schätzungen aufgrund der Marktdaten, gefolgt von den Lebenszeit-Verkaufszahlen):

Verkaufswoche vom 22. bis 28. November 2021:

Switch – 1.614.507 ( 97.116.312 ) Xbox-Serie X/S – 862.857 ( 10.088.987 ) PlayStation 5 – 801.603 ( 15.748.002 ) PlayStation 4 – 27.559 ( 116.703.545 ) Xbox One – 13.920 ( 50.492.597 ) 3DS – 348 ( 75.943.009 )

Xbox Series X/S besonders stark in den USA, Kanada und Mexiko

Die Xbox Series X/S konnte zwar weltweit die PS5 in dieser einen Verkaufswoche übertrumpfen, allerdings ist dafür maßgeblich der US-amerikanische Markt ausschlaggebend. Hier verkaufte sich die Xbox Series X/S fast 180.000 Mal besser als die PS5.

In Australien und Neuseeland liegen die beiden Konsolen fast gleichauf. In Europa verkaufte die Nintendo Switch in dieser einen Woche 189.707 Einheiten, die PS5 263.882 Einheiten und die Xbox Series X/S 179.437 Einheiten.

In Asien verkaufte die Nintendo Switch 189.707 Einheiten, gefolgt von der PlayStation 5 mit 47.417 Einheiten und Xbox Series X/S mit 11.761 Einheiten.